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74 Yaşındaki Bülent Ersoy, Dekolte Bölgesine Özel Estetik İşlem Yaptırdı!

74 Yaşındaki Bülent Ersoy, Dekolte Bölgesine Özel Estetik İşlem Yaptırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2026 - 21:06
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, bu kez sesiyle ya da açıklamalarıyla değil yaptırdığı estetik işlemle gündemde. 74 yaşındaki sanatçının dekolte bölgesine uygulanan estetik müdahale sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk sanat müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Bülent Ersoy.

Türk sanat müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Bülent Ersoy.

1970'li yıllarda sahneye adım attığında güçlü sesiyle dikkat çeken Ersoy, kısa sürede Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri haline geldi. 'Yaşamak İstiyorum', 'Beddua', 'Biz Ayrılamayız', 'Ablan Kurban Olsun Sana' ve daha onlarca eserle milyonların hayatına dokundu. Ancak onu eşsiz kılan şey yalnızca sesi olmadı.

1980'li yıllarda yaşadığı süreç, Türkiye'nin en çok konuşulan toplumsal meselelerinden birine dönüştü. Cinsiyet geçiş sürecinin ardından uzun yıllar çeşitli hukuki ve sosyal zorluklarla karşılaşan sanatçı, buna rağmen sahnelere ve sanat hayatına tutunmayı başardı. Yıllar içerisinde verdiği mücadele sayesinde yalnızca müzik kariyeriyle değil, görünürlüğü ve kararlılığıyla da birçok kişi için sembol isimlerden biri haline geldi. 

Aradan geçen onlarca yılın ardından ise artık tek bir unvanla anılıyor:

'Diva.' Bugün Bülent Ersoy denince insanların aklına sadece güçlü bir ses değil; ihtişam, öz güven, sahne hakimiyeti ve Türk magazin tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri geliyor.

Pek çok sanatçı belli bir dönemin yıldızı olarak anılırken Ersoy neredeyse her kuşağın tanıdığı bir isim olmayı sürdürdü.

Pek çok sanatçı belli bir dönemin yıldızı olarak anılırken Ersoy neredeyse her kuşağın tanıdığı bir isim olmayı sürdürdü.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de kuşkusuz karakteri.

Bülent Ersoy yıllardır televizyon programlarında, jüri koltuklarında, röportajlarda ve sahnede son derece net tavırlarıyla dikkat çekiyor. Düşündüğünü söylemekten çekinmeyen sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalarla günlerce konuşuluyor. Birçok kişi onun bulunduğu ortamda sesini yükseltmeye cesaret edemeyeceğini esprili bir şekilde dile getiriyor. Çünkü Ersoy, yıllar içerisinde yalnızca sanatçı değil aynı zamanda kendi başına bir otorite figürüne dönüşmüş durumda.

Elbette onun magazin dünyasında bu kadar konuşulmasının sebebi yalnızca açıklamaları değil. Gösterişli yaşam tarzı da yıllardır merak konusu. Lüks otomobilleri, dikkat çeken mücevherleri, özel tasarım kostümleri ve sık sık gündeme gelen gayrimenkulleri uzun yıllardır magazin basınının ilgi alanında yer alıyor. Özellikle sahip olduğu evler, arsalar ve yatırımlarla ilgili haberler zaman zaman sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Uzun yıllardır estetik işlemler, bakım uygulamaları ve genç görünümünü korumaya yönelik müdahalelerle de gündeme geliyor. Her yeni görüntüsünde yüzündeki değişimler konuşulurken, Diva'nın görünümüne yaptığı yatırımlar da sık sık magazin manşetlerine taşınıyor. Diva senelerdir estetikten vazgeçmiyor, yaş aldıkça da yüzüne yapılan işlemler daha bir eleştiriliyor.

Diva geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza atarak, ilk defa bir işlemin uygulandığı anlarda videosunun paylaşılmasına izin verdi.

Bugüne dek sayısız estetik müdahale yaptırdığını bildiğimiz Bülent Ersoy, bu sefer alıştıklarımızın dışında bir işlemle gündeme geldi. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Bülent Ersoy'un dekolte bölgesine yönelik özel bir estetik uygulama yaptırdığı görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü.

Bir kesim 74 yaşında olmasına rağmen görünümüne bu kadar özen göstermesini takdir ederken, bir kesim ise Diva'nın estetik operasyonlarına hız kesmeden devam etmesine şaşırdığını dile getirdi. Yoğun bir filtreyle paylaşılan videoda yüzünün, özellikle de dişlerinin geldiği son hal ise dikkatlerden kaçmadı...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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