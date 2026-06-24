74 Yaşındaki Bülent Ersoy, Dekolte Bölgesine Özel Estetik İşlem Yaptırdı!

1970'li yıllarda sahneye adım attığında güçlü sesiyle dikkat çeken Ersoy, kısa sürede Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri haline geldi. 'Yaşamak İstiyorum', 'Beddua', 'Biz Ayrılamayız', 'Ablan Kurban Olsun Sana' ve daha onlarca eserle milyonların hayatına dokundu. Ancak onu eşsiz kılan şey yalnızca sesi olmadı.

1980'li yıllarda yaşadığı süreç, Türkiye'nin en çok konuşulan toplumsal meselelerinden birine dönüştü. Cinsiyet geçiş sürecinin ardından uzun yıllar çeşitli hukuki ve sosyal zorluklarla karşılaşan sanatçı, buna rağmen sahnelere ve sanat hayatına tutunmayı başardı. Yıllar içerisinde verdiği mücadele sayesinde yalnızca müzik kariyeriyle değil, görünürlüğü ve kararlılığıyla da birçok kişi için sembol isimlerden biri haline geldi.

Aradan geçen onlarca yılın ardından ise artık tek bir unvanla anılıyor:

'Diva.' Bugün Bülent Ersoy denince insanların aklına sadece güçlü bir ses değil; ihtişam, öz güven, sahne hakimiyeti ve Türk magazin tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri geliyor.