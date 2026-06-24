74 Yaşındaki Bülent Ersoy, Dekolte Bölgesine Özel Estetik İşlem Yaptırdı!
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, bu kez sesiyle ya da açıklamalarıyla değil yaptırdığı estetik işlemle gündemde. 74 yaşındaki sanatçının dekolte bölgesine uygulanan estetik müdahale sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sanat müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Bülent Ersoy.
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Pek çok sanatçı belli bir dönemin yıldızı olarak anılırken Ersoy neredeyse her kuşağın tanıdığı bir isim olmayı sürdürdü.
Diva geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza atarak, ilk defa bir işlemin uygulandığı anlarda videosunun paylaşılmasına izin verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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