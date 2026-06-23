8 Yıl Önce İstanbul'u Terk Etmişti: Sırra Kadem Basan Özlem Tekin Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Hatta öyle ki bir dönem televizyonu açtığınızda, müzik kanallarında gezinmeye başladığınızda ya da radyoda biraz vakit geçirdiğinizde ona denk gelmemeniz neredeyse imkansızdı.

Türkiye'de kadın rock sanatçılar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Özlem Tekin, yalnızca sesiyle değil tavrıyla da dönemin en sıra dışı isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Klasik pop yıldızı kalıplarına hiç uymayan, kendi dünyasını kuran ve o dünyanın dışına çıkmayan sanatçılardan biriydi.

Özellikle 'Dağları Deldim', 'Hep Yek', 'Sen Anla', 'Kargalar', 'Aşk Her Şeyi Affeder Mi?' ve daha pek çok şarkısıyla milyonların hafızasına kazınan Tekin, alternatif müzik ile rock müziği geniş kitlelere ulaştıran isimlerden biri olmuştu. Bir dönem çıkardığı her albüm olay oluyor, konserleri kapalı gişe geçiyor, klipleri günlerce konuşuluyordu. Ama onu unutulmaz yapan sadece şarkıları değildi...

Kırmızı saçları, sıra dışı sahne kostümleri, asi tavrı, marjinal tarzı ve kurallara pek de aldırmayan karakteri sayesinde Özlem Tekin yıllar boyunca müzik dünyasının en farklı figürlerinden biri olarak görüldü. O dönem birçok genç kadın onun saçlarını yaptırıyor, tarzını taklit ediyor, şarkı sözlerini ezbere biliyordu. Üstelik yalnızca müzikle de yetinmedi. Kariyerinin bir döneminde oyunculuğa da adım atan Tekin, farklı projelerde yer alarak ekranlarda görünmeye devam etti. Tam da kariyerinin zirvesindeyken herkes onun yeni albümlerini, yeni konserlerini ve yeni projelerini bekliyordu. Ama Özlem Tekin herkesin beklediğinin tam tersini yaptı.

Ve bir gün, kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu.