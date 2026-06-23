8 Yıl Önce İstanbul'u Terk Etmişti: Sırra Kadem Basan Özlem Tekin Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
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Bir dönemin en büyük rock yıldızlarından Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti geride bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. İstanbul'u terk edip köy hayatına geçen sanatçı, uzun yılların ardından ilk kez görüntülendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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90'ların sonunu ve 2000'lerin başını yaşayanların çok iyi bildiği bir isimdir Özlem Tekin.
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Magazin dünyasında zaman zaman "ünü bırakıp gitti" haberleri görürüz. Ama Özlem Tekin'in hikayesi gerçekten biraz farklı.
Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin, geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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