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8 Yıl Önce İstanbul'u Terk Etmişti: Sırra Kadem Basan Özlem Tekin Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

8 Yıl Önce İstanbul'u Terk Etmişti: Sırra Kadem Basan Özlem Tekin Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2026 - 22:53
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Bir dönemin en büyük rock yıldızlarından Özlem Tekin, yıllar önce şöhreti geride bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. İstanbul'u terk edip köy hayatına geçen sanatçı, uzun yılların ardından ilk kez görüntülendi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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90'ların sonunu ve 2000'lerin başını yaşayanların çok iyi bildiği bir isimdir Özlem Tekin.

90'ların sonunu ve 2000'lerin başını yaşayanların çok iyi bildiği bir isimdir Özlem Tekin.

Hatta öyle ki bir dönem televizyonu açtığınızda, müzik kanallarında gezinmeye başladığınızda ya da radyoda biraz vakit geçirdiğinizde ona denk gelmemeniz neredeyse imkansızdı.

Türkiye'de kadın rock sanatçılar denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Özlem Tekin, yalnızca sesiyle değil tavrıyla da dönemin en sıra dışı isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Klasik pop yıldızı kalıplarına hiç uymayan, kendi dünyasını kuran ve o dünyanın dışına çıkmayan sanatçılardan biriydi.

Özellikle 'Dağları Deldim', 'Hep Yek', 'Sen Anla', 'Kargalar', 'Aşk Her Şeyi Affeder Mi?' ve daha pek çok şarkısıyla milyonların hafızasına kazınan Tekin, alternatif müzik ile rock müziği geniş kitlelere ulaştıran isimlerden biri olmuştu. Bir dönem çıkardığı her albüm olay oluyor, konserleri kapalı gişe geçiyor, klipleri günlerce konuşuluyordu. Ama onu unutulmaz yapan sadece şarkıları değildi...

Kırmızı saçları, sıra dışı sahne kostümleri, asi tavrı, marjinal tarzı ve kurallara pek de aldırmayan karakteri sayesinde Özlem Tekin yıllar boyunca müzik dünyasının en farklı figürlerinden biri olarak görüldü. O dönem birçok genç kadın onun saçlarını yaptırıyor, tarzını taklit ediyor, şarkı sözlerini ezbere biliyordu. Üstelik yalnızca müzikle de yetinmedi. Kariyerinin bir döneminde oyunculuğa da adım atan Tekin, farklı projelerde yer alarak ekranlarda görünmeye devam etti. Tam da kariyerinin zirvesindeyken herkes onun yeni albümlerini, yeni konserlerini ve yeni projelerini bekliyordu. Ama Özlem Tekin herkesin beklediğinin tam tersini yaptı.

Ve bir gün, kelimenin tam anlamıyla ortadan kayboldu.

Magazin dünyasında zaman zaman "ünü bırakıp gitti" haberleri görürüz. Ama Özlem Tekin'in hikayesi gerçekten biraz farklı.

Magazin dünyasında zaman zaman "ünü bırakıp gitti" haberleri görürüz. Ama Özlem Tekin'in hikayesi gerçekten biraz farklı.

Çünkü o yalnızca ekranlardan uzaklaşmadı. Adeta bütün sistemi terk etti. Rock müziğin en güçlü kadın seslerinden biri olarak gösterilen Özlem Tekin, kariyerinin en parlak dönemlerinden sonra herkesi şaşırtan bir karar aldı. Şöhretin merkezinde yaşamaya devam etmek yerine gözlerden uzak bir hayat kurmayı tercih etti. 2018 yılına gelindiğinde artık İstanbul'da neredeyse hiç görünmeyen Tekin'in sessiz sedasız şehirden ayrıldığı ortaya çıktı. Bir dönem konserden konsere koşan, albümleriyle gündem olan sanatçı, bu kez bambaşka bir hayatın peşine düşmüştü.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Özlem Tekin, müzik dünyasıyla arasına da ciddi bir mesafe koydu. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmamaya başladı, röportaj vermeyi bıraktı ve hayranlarının karşısına çıkmamayı tercih etti. Son albümünü 2015 yılında yayınlayan sanatçının daha sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleştiği ortaya çıkmıştı. İşin ilginç tarafı da burada başlıyor... Bir zamanlar binlerce kişinin önünde sahne alan Özlem Tekin, bu kez kendine çiftlik hayatı kurmuştu. Hayvanlarla ilgileniyor, doğayla iç içe yaşıyor ve şehir hayatından olabildiğince uzak duruyordu. Hatta o dönemde köyde muhtar azası olarak görev yaptığı haberi bile gündem olmuştu.

Ancak köy hayatı da sonsuza kadar sürmedi. İlerleyen yıllarda ekonomik nedenlerle Milas'taki çiftlik düzenini sonlandırdığı öğrenilen sanatçının, daha sonra Bodrum Gündoğan'da yaşayan annesinin yanına taşındığı ortaya çıkmıştı. O günden sonra ise Özlem Tekin hakkında haber almak neredeyse imkansız hale geldi. Ne yeni bir albüm... Ne yeni bir konser... Ne de yeni bir röportaj... Sanki Türkiye'nin en ünlü kadın rock yıldızlarından biri bir anda buhar olup uçmuştu.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar!

Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin, geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Özlem Tekin, geçtiğimiz saatlerde yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

Ve doğal olarak ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çünkü birçok kişi Özlem Tekin'i en son kırmızı saçları, rengarenk örgüleri, dikkat çekici makyajları ve marjinal tarzıyla hatırlıyordu. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan görüntülerde bambaşka bir Özlem Tekin vardı.

Bir dönemin asi rock yıldızı yerini oldukça sade bir görünüme bırakmış gibiydi. Saçlarındaki iddialı renkler gitmişti. Sahne ışıkları altında görmeye alıştığımız o enerjik ve sıra dışı görüntüden eser kalmamıştı. Daha doğal, daha sakin ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden biri görüntüsü veren Özlem Tekin'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Aslında en çok konuşulan şey fiziksel değişimden çok yarattığı gizem oldu.

Çünkü yıllardır neredeyse hiçbir paylaşım yapmayan, röportaj vermeyen ve kameralardan uzak duran sanatçının nasıl bir hayat yaşadığı hep merak ediliyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kişi 'Yıllardır ilk kez görüyorum', 'Gerçekten tanıyamadım' ve 'Marjinal görüntüsünden eser kalmamış' yorumları yaptı.

Edinilen bilgilere göre Özlem Tekin, evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendiğini fark etti. Kameraları gördüğünü anlayan sanatçı ise fazla vakit kaybetmeden içeri geçti. Belki birkaç saniyelik bir görüntüydü... Ama yıllardır sırra kadem basan Özlem Tekin'i merak eden hayranları için oldukça dikkat çekiciydi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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