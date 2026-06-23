Gece Saatlerinde Acilen Ameliyata Alınan Danla Bilic Yaşadığı Korkunç Olayı Anlattı!

Yıllar önce YouTube'a yüklediği makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa süre içerisinde yalnızca bir içerik üreticisi olmaktan çıkıp başlı başına bir fenomene dönüştü. Makyaj yaparken anlattığı hikayeler, filtresiz tavrı, sivri dili ve kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri pat diye söylemesi sayesinde milyonlarca kişinin sevgisini kazandı.

Bir dönem YouTube'un en çok izlenen isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, sonrasında Instagram'a, markalara, programlara ve dijital dünyanın her köşesine yayılmayı başardı. Bugün attığı bir tweet, paylaştığı bir hikaye ya da yaptığı küçücük bir yorum bile dakikalar içinde haber olabiliyor. Tabii yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil...

Özel hayatı, aşkları, arkadaşlıkları, estetikleri, değişimi, yaptığı açıklamalar ve zaman zaman yaşadığı olaylarla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle son birkaç yıldır yaşadıklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, neredeyse her ay başka bir haberle karşımıza çıkmayı başarıyor.

Fakat son dönemde onun adını en sık duyduğumuz konu ne yeni bir aşk ne de yeni bir proje... Tam aksine yıllardır peşini bırakmayan sağlık problemi. Ve görünen o ki Danla Bilic bu meseleden hala tamamen kurtulabilmiş değil...