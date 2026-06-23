Gece Saatlerinde Acilen Ameliyata Alınan Danla Bilic Yaşadığı Korkunç Olayı Anlattı!
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Danla Bilic'in yıllardır mücadele ettiği Aquafilling kabusu yeniden gündemde. Gece saatlerinde acilen ameliyata alınan fenomen isim, yaşadığı korku dolu süreci sosyal medya hesabından anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de sosyal medya denince akla gelen ilk isimlerden biri kim diye sorsak muhtemelen birçok kişinin vereceği cevap aynı olurdu: Danla Bilic.
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Attığı her adımla olay olan Danla Bilic'in özellikle son iki yıldır dilinden düşürmediği tek bir konu var: bir dolgu meselesi!
Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'in acilen ameliyata alındığı haberleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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