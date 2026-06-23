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Gece Saatlerinde Acilen Ameliyata Alınan Danla Bilic Yaşadığı Korkunç Olayı Anlattı!

Gece Saatlerinde Acilen Ameliyata Alınan Danla Bilic Yaşadığı Korkunç Olayı Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2026 - 21:19
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Danla Bilic'in yıllardır mücadele ettiği Aquafilling kabusu yeniden gündemde. Gece saatlerinde acilen ameliyata alınan fenomen isim, yaşadığı korku dolu süreci sosyal medya hesabından anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de sosyal medya denince akla gelen ilk isimlerden biri kim diye sorsak muhtemelen birçok kişinin vereceği cevap aynı olurdu: Danla Bilic.

Türkiye'de sosyal medya denince akla gelen ilk isimlerden biri kim diye sorsak muhtemelen birçok kişinin vereceği cevap aynı olurdu: Danla Bilic.

Yıllar önce YouTube'a yüklediği makyaj videolarıyla hayatımıza giren Danla Bilic, kısa süre içerisinde yalnızca bir içerik üreticisi olmaktan çıkıp başlı başına bir fenomene dönüştü. Makyaj yaparken anlattığı hikayeler, filtresiz tavrı, sivri dili ve kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri pat diye söylemesi sayesinde milyonlarca kişinin sevgisini kazandı. 

Bir dönem YouTube'un en çok izlenen isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, sonrasında Instagram'a, markalara, programlara ve dijital dünyanın her köşesine yayılmayı başardı. Bugün attığı bir tweet, paylaştığı bir hikaye ya da yaptığı küçücük bir yorum bile dakikalar içinde haber olabiliyor. Tabii yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil... 

Özel hayatı, aşkları, arkadaşlıkları, estetikleri, değişimi, yaptığı açıklamalar ve zaman zaman yaşadığı olaylarla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle son birkaç yıldır yaşadıklarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Danla Bilic, neredeyse her ay başka bir haberle karşımıza çıkmayı başarıyor.

Fakat son dönemde onun adını en sık duyduğumuz konu ne yeni bir aşk ne de yeni bir proje... Tam aksine yıllardır peşini bırakmayan sağlık problemi. Ve görünen o ki Danla Bilic bu meseleden hala tamamen kurtulabilmiş değil...

Attığı her adımla olay olan Danla Bilic'in özellikle son iki yıldır dilinden düşürmediği tek bir konu var: bir dolgu meselesi!

Attığı her adımla olay olan Danla Bilic'in özellikle son iki yıldır dilinden düşürmediği tek bir konu var: bir dolgu meselesi!

Ama öyle bildiğimiz dolgulardan değil. Danla Bilic yıllar önce popo bölgesine yaptırdığı Aquafilling işleminin hayatını nasıl kabusa çevirdiğini defalarca anlatmıştı. İlk başlarda estetik amaçlı yaptırdığı bu uygulamanın ilerleyen süreçte ciddi sağlık problemlerine yol açtığını açıklayan fenomen isim, dolgu maddesinin zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını söylemişti. Hatta bu nedenle defalarca ameliyat masasına yatmıştı.

Danla Bilic'in anlattıklarına göre vücuduna yayılan dolgu maddelerinin temizlenebilmesi için bugüne kadar tam 5 kez operasyon geçirdi. Her ameliyat sonrası yaşadıklarını açık açık paylaşan fenomen isim, bir dönem çıkarılan dolgu torbalarını bile takipçilerine göstermişti. Hatırlarsanız hepimizin ağzı açık kalmıştı. Sosyal medyada günlerce konuşulan görüntüler karşısında birçok kişi gördüklerine inanamadığını söylemişti. Danla Bilic ise yaşadığı sürecin düşündüğünden çok daha zor olduğunu her fırsatta anlatmaya devam etmişti.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Danla Bilic, altıncı ameliyatın kapıda olduğunu açıklamıştı. 'Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası.' sözleriyle yaşadığı bıkkınlığı dile getiren Danla Bilic'in paylaşımı kısa sürede gündem olmuştu. 

Birçok kişi meselenin hala devam ettiğini bilmiyordu. Asıl korkutucu kısmın birkaç saat sonra ortaya çıkacağı da kimsenin aklına gelmemişti...

Geçtiğimiz saatlerde Danla Bilic'in acilen ameliyata alındığı haberleri sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

İlk etapta tam olarak ne olduğu bilinmiyordu. Pek çok kişi farklı iddialar ortaya atarken, olayın yıllardır mücadele ettiği aynı sağlık probleminden kaynaklandığı ise daha sonra ortaya çıktı. Danla Bilic, birkaç saat önce yayınladığı videoyla hem yaşadıklarını hem de neden apar topar ameliyata alındığını anlattı. Fenomen isim, her şeyin geçtiğimiz cumartesi günü başladığını söyledi. Önce vücudunda bir terslik hissettiğini anlatan Danla Bilic, gece saatlerinde ateşlenmeye başladığını ve ertesi sabah durumunun daha da kötüleştiğini açıkladı. Sabah uyandığında bacağının üzerine basamadığını söyleyen Danla Bilic, o anda enfeksiyon geliştiğini düşündüğünü belirtti.

Bunun üzerine hastaneye gittiğini anlatan fenomen isim, enfeksiyon şüphesi nedeniyle CRP değerine bakılmasını istediğini ancak bunun yapılmadığını söyledi. Ağrı kesici ve antibiyotik verilerek eve gönderildiğini ifade eden Danla Bilic, içinin rahat etmemesi üzerine kendi doktorunu aradığını anlattı. Asıl korkutucu kısım ise bundan sonra yaşanmış...

Doktorunun yönlendirmesiyle yeniden tetkik yaptırmaya hazırlanan Danla Bilic, eve döndüğünde pijamasında bir leke fark ettiğini söyledi. Kontrol ettiğinde ise daha önceki ameliyatlarından kalan dikiş izlerinden dolgu maddesi ve enfeksiyonun dışarı akmaya başladığını gördüğünü açıkladı. Bunun üzerine doktorunun kendisini acilen hastaneye çağırdığını belirten Danla Bilic, önce ultrasona alındığını ardından da vakit kaybetmeden ameliyata götürüldüğünü söyledi. Neyse ki Danla Bilic'in paylaştığı son bilgilere göre operasyon başarılı geçmiş durumda. Şimdilik yalnızca yürümekte biraz zorlandığını söyleyen fenomen isim, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek takipçilerinin içini rahatlattı.

Aman diyelim, bir kez de biz belirtmiş olalım! Danla Bilic'in hayatındaki en büyük kabus olan Aquafilling'den uzak durun!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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