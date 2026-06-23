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55 Yaşında İkizlere Hamile Kalan Astrolog Nuray Sayarı Bebeklerini Kaybetti

55 Yaşında İkizlere Hamile Kalan Astrolog Nuray Sayarı Bebeklerini Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2026 - 17:24
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Ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz haftalarda 55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklayarak gündem olmuştu. Ancak bugün gelen haber sevenlerini üzdü. 2. Sayfa'nın aktardığına göre Sayarı, ikiz bebeklerini kaybettiğini hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de astroloji denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Nuray Sayarı, yıllardır televizyon ekranlarında yaptığı burç yorumları ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Türkiye'de astroloji denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Nuray Sayarı, yıllardır televizyon ekranlarında yaptığı burç yorumları ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Özellikle sabah programlarının vazgeçilmez konuklarından biri haline gelen Sayarı, yalnızca astroloji yorumlarıyla değil, renkli kişiliği ve kendine has üslubuyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Kariyerine uzun yıllar önce başlayan Nuray Sayarı, astroloji alanındaki çalışmaları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Burç yorumları, ilişki analizleri ve geleceğe yönelik öngörüleriyle sık sık gündem olan ünlü astrolog, zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarla sosyal medyada da uzun süre konuşuluyor. Televizyon ekranlarında enerjik tavırları, neşeli sohbetleri ve izleyicilerle kurduğu samimi iletişim sayesinde geniş kitlelerin sevgisini kazanan Sayarı, magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen ünlü astrolog, özellikle son dönemde yaşadığı mutluluklar ve yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda gelen sevindirici haberin ardından bugün ortaya çıkan gelişme sevenlerini derinden üzdü.

Nuray Sayarı, geçtiğimiz yıl özel hayatında yeni bir sayfa açmış ve Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti.

Nuray Sayarı, geçtiğimiz yıl özel hayatında yeni bir sayfa açmış ve Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti.

Çift, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girerken, düğün magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Daha önce 1989 yılında Aşkın Sayarı ile evlenen ve yıllar sonra yollarını ayıran ünlü astrolog, ikinci kez nikâh masasına oturarak mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

Düğün töreninden yayılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle Nuray Sayarı'nın tercih ettiği gösterişli gelinlik uzun süre konuşulmuştu. Kat kat detayları ve kabarık tasarımı nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'krem şantiye benziyor' yorumları yapılan gelinlik, magazin sayfalarının en dikkat çeken başlıklarından biri olmuştu. Ancak Sayarı, tüm yorumlara rağmen mutluluğuyla göz kamaştırmış ve yeni evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda hayatının en huzurlu dönemlerinden birini yaşadığını söylemişti.

Çiftin mutluluğu geçtiğimiz haftalarda gelen sürpriz bir haberle daha da büyümüştü. Nuray Sayarı, 55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Allah ol der ve olur, kün fe yekün' ifadelerini kullanan ünlü astrolog, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Hamilelik haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi Sayarı'yı tebrik etmiş ve yeni hayatı için iyi dileklerde bulunmuştu. İleri yaşta gelen bu sürpriz hamilelik haberi magazin dünyasında da büyük ses getirmiş, birçok kişi tarafından mucize olarak değerlendirilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak geçtiğimiz saatlerde Nuray Sayarı cephesinden üzücü bir haber geldi.

Ancak geçtiğimiz saatlerde Nuray Sayarı cephesinden üzücü bir haber geldi.

2. Sayfa'nın aktardığı bilgilere göre ünlü astrolog, ikiz bebeklerini bugün itibarıyla kaybetti. Gelen haber kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sayarı da hastaneden yaptığı paylaşımla yaşadığı acı kaybı doğruladı. Takipçileriyle duygusal bir mesaj paylaşan ünlü isim, yaşadığı zor süreci inanç dolu sözlerle anlattı.

Sosyal medya hesabından hastaneden bir kare paylaşan Nuray Sayarı, 'Rabbimin hikmetinden sual olmaz' ifadelerini kullanarak yaşadığı kaybı duyurdu. Sevenlerinden dua isteyen ünlü astrologun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve destek mesajı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda büyük bir mutlulukla duyurduğu ikiz bebek haberinin ardından gelen bu acı gelişme, hem takipçilerini hem de magazin dünyasını derinden üzdü. Bir yanda ikinci evliliğiyle başlayan yeni hayat heyecanı, diğer yanda ileri yaşta gelen mucize olarak yorumlanan hamilelik haberi derken, Nuray Sayarı bugün yaşadığı kayıpla zor günlerden birine adım attı. Ünlü astrologun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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