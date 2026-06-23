55 Yaşında İkizlere Hamile Kalan Astrolog Nuray Sayarı Bebeklerini Kaybetti
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Ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz haftalarda 55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklayarak gündem olmuştu. Ancak bugün gelen haber sevenlerini üzdü. 2. Sayfa'nın aktardığına göre Sayarı, ikiz bebeklerini kaybettiğini hastaneden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de astroloji denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Nuray Sayarı, yıllardır televizyon ekranlarında yaptığı burç yorumları ve dikkat çeken açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.
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Nuray Sayarı, geçtiğimiz yıl özel hayatında yeni bir sayfa açmış ve Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile hayatını birleştirmişti.
Ancak geçtiğimiz saatlerde Nuray Sayarı cephesinden üzücü bir haber geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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