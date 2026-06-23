55 Yaşında İkizlere Hamile Kalan Astrolog Nuray Sayarı Bebeklerini Kaybetti

Çift, 15 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girerken, düğün magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Daha önce 1989 yılında Aşkın Sayarı ile evlenen ve yıllar sonra yollarını ayıran ünlü astrolog, ikinci kez nikâh masasına oturarak mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı.

Düğün töreninden yayılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, özellikle Nuray Sayarı'nın tercih ettiği gösterişli gelinlik uzun süre konuşulmuştu. Kat kat detayları ve kabarık tasarımı nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'krem şantiye benziyor' yorumları yapılan gelinlik, magazin sayfalarının en dikkat çeken başlıklarından biri olmuştu. Ancak Sayarı, tüm yorumlara rağmen mutluluğuyla göz kamaştırmış ve yeni evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda hayatının en huzurlu dönemlerinden birini yaşadığını söylemişti.

Çiftin mutluluğu geçtiğimiz haftalarda gelen sürpriz bir haberle daha da büyümüştü. Nuray Sayarı, 55 yaşında ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşkına çevirmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Allah ol der ve olur, kün fe yekün' ifadelerini kullanan ünlü astrolog, kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Hamilelik haberi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi Sayarı'yı tebrik etmiş ve yeni hayatı için iyi dileklerde bulunmuştu. İleri yaşta gelen bu sürpriz hamilelik haberi magazin dünyasında da büyük ses getirmiş, birçok kişi tarafından mucize olarak değerlendirilmişti.