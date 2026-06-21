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Mert Ramazan Demir'le Aşk Yaşadığı Sanılan Manifest Hilal'in Gerçek Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Mert Ramazan Demir'le Aşk Yaşadığı Sanılan Manifest Hilal'in Gerçek Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.06.2026 - 23:21
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Manifest'in mor rengi Hilal Yelekçi, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak magazin kulislerinden gelen yeni bilgiler, genç şarkıcının kalbini çalan kişinin bambaşka biri olduğunu öne sürdü. İşte Hilal Yelekçi'nin çok konuşulan aşk iddialarının perde arkası...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son bir yılın pop müzik gündemini takip eden herkesin karşısına en az bir kez çıkmış bir isim varsa o da Manifest.

Son bir yılın pop müzik gündemini takip eden herkesin karşısına en az bir kez çıkmış bir isim varsa o da Manifest.

Big5 Türkiye yarışmasından doğan altı kişilik kız grubu, çok kısa bir sürede yalnızca müzik dünyasının değil sosyal medyanın da en büyük fenomenlerinden biri haline geldi. Türkiye'de yıllardır eksikliği hissedilen girl group kültürünü yeniden canlandıran ekip, dans performansları, güçlü sahne şovları ve hit şarkılarıyla milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeyi başardı. Manifest'in kadrosu; Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar ve Esin Bahat'tanoluşuyor. Başlangıçta beş kişilik planlanan grup, yarışma sürecinin ardından altı üyeli olarak şekillendi ve 2025 yılında resmi çıkışını yaptı. 

Grubun ilk şarkısı 'Zamansızdık' yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Ardından gelen 'Arıyo', 'KTS', 'Snap' ve albüm çalışmalarıyla Manifest yalnızca genç dinleyicilerin değil, yıllardır Türk popunu takip eden yetişkin kitlenin de radarına girmeyi başardı. Özellikle sahne performanslarının K-pop estetiğini Türk pop kültürüyle buluşturması grubun en çok konuşulan özelliklerinden biri oldu. Her bir üyenin kendine ait bir rengi, karakteri ve hayran kitlesi bulunuyor. Kırmızı denince Mina, mor denince Hilal, yeşil denince Sueda, mavi denince Zeynep, pembe denince Lidya ve sarı denince Esin akla geliyor. Bu durum zamanla grubun marka değerini daha da büyüttü. 

Bugün geldiğimiz noktada Manifest üyeleri yalnızca şarkılarıyla değil, giyim tarzlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla, röportajlarıyla ve günlük hayatlarıyla da gündem yaratıyor. Bir zamanlar yarışma programında hayallerinin peşinden koşan genç kadınlar olarak tanıdığımız isimler, artık milyonlarca takipçisi bulunan gerçek birer pop yıldızına dönüşmüş durumda.

Manifest üyeleri yükseldikçe merak edilen konular da değişmeye başladı.

Manifest üyeleri yükseldikçe merak edilen konular da değişmeye başladı.

İlk başlarda herkes onların sahne performanslarını, dans videolarını ve yeni şarkılarını konuşurken son dönemde özel hayatları da magazin gündemine girmeye başladı. Bu isimlerin başında ise grubun mor rengi olarak bilinen Hilal Yelekçi vardı. Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Programda konuşulanlara göre Manifest grubunun sevilen üyelerinden biri, ekranların çok yakından tanıdığı ünlü bir oyuncuyla yakınlaşmıştı. İlk etapta isim verilmedi. Bu gizemli aşk dedikodusu kısa sürede kulaktan kulağa yayılırken stüdyoda yapılan yorumlar da merakı iyice artırdı. Bir süre sonra oklar Hilal Yelekçi'ye çevrildi.

İddialara göre Hilal'in adı son dönemin en popüler oyuncularından Mert Ramazan Demir ile anılıyordu. Özellikle Yalı Çapkını sonrası büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun isminin Manifest'in en dikkat çeken üyelerinden biriyle yan yana gelmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa süre içinde TikTok'tan X'e, Instagram'dan magazin hesaplarına kadar her yerde aynı soru sorulmaya başladı: 'Gerçekten yeni bir ünlüler çifti mi doğuyor?'

İddiaların doğruluğuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmese de söylentiler günler boyunca konuşulmaya devam etti. Hatta bazı kullanıcılar çoktan ikiliyi yakıştırmaya başlamıştı bile. Ancak tam herkes Hilal Yelekçi ve Mert Ramazan Demir aşkını konuşurken işin rengi değişti.

Ve ortaya bambaşka bir isim çıktı.

Sosyal medyada Blog Yağmuru adıyla tanınan Yağmur Çevik, hafta başından beri Hilal Yelekçi'nin birlikte olduğu kişinin Mert Ramazan Demir olmadığını söylüyordu.

Sosyal medyada Blog Yağmuru adıyla tanınan Yağmur Çevik, hafta başından beri Hilal Yelekçi'nin birlikte olduğu kişinin Mert Ramazan Demir olmadığını söylüyordu.

Asıl bomba ise geçtiğimiz saatlerde patladı. Yağmur Çevik, Hilal Yelekçi'nin adının anıldığı kişinin Mert Ramazan Demir olmadığını öne sürerek bambaşka bir isim verdi: Agah Uz. Bu paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları bu kez 'Peki Agah Uz kim?' sorusunun peşine düştü.

Agah Uz Kimdir?

Agah Uz, son yıllarda özellikle sosyal medya ve dijital içerik dünyasında adını duyurmaya başlayan genç isimlerden biri olarak biliniyor. Moda, yaşam tarzı, seyahat ve dijital içerik alanlarında ürettiği çalışmalarla dikkat çeken Agah Uz, sosyal medya platformlarında hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.

Kamuoyunda televizyon dünyasından çok dijital medya tarafında tanınan Uz, son dönemde influencer ve içerik üreticisi kimliğiyle öne çıkıyor. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar, katıldığı etkinlikler ve çeşitli marka iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. Hilal Yelekçi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Agah Uz'un adı ilk kez bu kadar geniş bir magazin kitlesinin gündemine girmiş oldu. Şu an için taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle ortaya atılan iddiaların henüz doğrulanmadığını da hatırlatmak gerekiyor.

Ancak magazin dünyasını biraz bilenler bilir; bir isim bir kez dedikoduların merkezine yerleşti mi, hikaye genellikle orada bitmez. Bundan sonra gözler hem Manifest'in mor kızında hem de adı bir anda magazin gündemine düşen Agah Uz'da olacak gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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