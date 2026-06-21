Mert Ramazan Demir'le Aşk Yaşadığı Sanılan Manifest Hilal'in Gerçek Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Big5 Türkiye yarışmasından doğan altı kişilik kız grubu, çok kısa bir sürede yalnızca müzik dünyasının değil sosyal medyanın da en büyük fenomenlerinden biri haline geldi. Türkiye'de yıllardır eksikliği hissedilen girl group kültürünü yeniden canlandıran ekip, dans performansları, güçlü sahne şovları ve hit şarkılarıyla milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeyi başardı. Manifest'in kadrosu; Mina Solak, Hilal Yelekçi, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar ve Esin Bahat'tanoluşuyor. Başlangıçta beş kişilik planlanan grup, yarışma sürecinin ardından altı üyeli olarak şekillendi ve 2025 yılında resmi çıkışını yaptı.

Grubun ilk şarkısı 'Zamansızdık' yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü. Ardından gelen 'Arıyo', 'KTS', 'Snap' ve albüm çalışmalarıyla Manifest yalnızca genç dinleyicilerin değil, yıllardır Türk popunu takip eden yetişkin kitlenin de radarına girmeyi başardı. Özellikle sahne performanslarının K-pop estetiğini Türk pop kültürüyle buluşturması grubun en çok konuşulan özelliklerinden biri oldu. Her bir üyenin kendine ait bir rengi, karakteri ve hayran kitlesi bulunuyor. Kırmızı denince Mina, mor denince Hilal, yeşil denince Sueda, mavi denince Zeynep, pembe denince Lidya ve sarı denince Esin akla geliyor. Bu durum zamanla grubun marka değerini daha da büyüttü.

Bugün geldiğimiz noktada Manifest üyeleri yalnızca şarkılarıyla değil, giyim tarzlarıyla, sosyal medya paylaşımlarıyla, röportajlarıyla ve günlük hayatlarıyla da gündem yaratıyor. Bir zamanlar yarışma programında hayallerinin peşinden koşan genç kadınlar olarak tanıdığımız isimler, artık milyonlarca takipçisi bulunan gerçek birer pop yıldızına dönüşmüş durumda.