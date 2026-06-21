Mert Ramazan Demir'le Aşk Yaşadığı Sanılan Manifest Hilal'in Gerçek Sevgilisi Ortaya Çıktı!
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Manifest'in mor rengi Hilal Yelekçi, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'le aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ancak magazin kulislerinden gelen yeni bilgiler, genç şarkıcının kalbini çalan kişinin bambaşka biri olduğunu öne sürdü. İşte Hilal Yelekçi'nin çok konuşulan aşk iddialarının perde arkası...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son bir yılın pop müzik gündemini takip eden herkesin karşısına en az bir kez çıkmış bir isim varsa o da Manifest.
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Manifest üyeleri yükseldikçe merak edilen konular da değişmeye başladı.
Sosyal medyada Blog Yağmuru adıyla tanınan Yağmur Çevik, hafta başından beri Hilal Yelekçi'nin birlikte olduğu kişinin Mert Ramazan Demir olmadığını söylüyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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