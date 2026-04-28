Astrolog Nuray Sayarı 55 Yaşında İkizlere Hamile Kaldı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.04.2026 - 22:14

Nuray Sayarı, 55 yaşında hamile olduğunu duyurdu. Üstelik ünlü astrolog ikiz bebek beklediğini açıklayarak herkesi şaşırttı.

Ekranların en çok konuşulan astrologlarından biri olan Nuray Sayarı, yıllardır yaptığı çarpıcı yorumlar ve kendine has üslubuyla magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı.

Burç yorumlarıyla sık sık viral olan, zaman zaman yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Sayarı; enerjisi, iddialı çıkışları ve renkli kişiliğiyle her dönem adından söz ettirmeyi biliyor. 

Sosyal medyada da geniş bir kitleye hitap eden ünlü astrolog, söyledikleri kadar yaşam tarzıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Belki denk gelmişsinizdir, Sayarı geçtiğimiz sene evlenmişti.

15 Ağustos 2025'te hayatını Ahmet Destan ile birleştiren Nuray Sayarı sadece mutluluğuyla değil, düğünü ve özellikle gelinliğiyle de uzun süre konuşulmuştu.

Oldukça iddialı ve kabarık tasarımıyla dikkat çeken gelinlik, sosyal medyada adeta olay yaratmış; birçok kullanıcı tarafından “krem şantiye benzetilerek” dillere düşmüştü. O dönem yapılan yorumlar günlerce konuşulurken, Sayarı yine gündemi belirleyen isimlerden biri olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Nuray Sayarı’dan hiç beklemediğimiz bir haber geldi!

55 yaşındaki ünlü astrolog, hamile olduğunu duyurdu. Üstelik bu sefer tek değil, iki bebek birden geliyor! İkizlerini kucağına almak için gün sayan Sayarı’nın, ilk evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.

Hamilelik haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklayan Nuray Sayarı, “Allah ol der ve olur” sözleriyle takipçilerini hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
