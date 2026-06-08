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Acun Ilıcalı, Hull City Taraftarıyla Antalya'da Buluştu

Acun Ilıcalı, Hull City Taraftarıyla Antalya'da Buluştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.06.2026 - 22:34
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.

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Acun Ilıcalı, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Acun Ilıcalı, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Corendon Hotels & Resorts bünyesindeki Hydros Club Kemer’de yüzlerle taraftarla bir araya gelen Acun Ilıcalı, herkesle tek tek ilgilenerek fotoğraf çekildi ve taraftarla sevincini paylaştı.

Son 4 yıldır yapılan Türkiye ziyaretleri şampiyonlukla taçlandı.

Son 4 yıldır yapılan Türkiye ziyaretleri şampiyonlukla taçlandı.

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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