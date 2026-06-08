Acun Ilıcalı, Hull City Taraftarıyla Antalya'da Buluştu

Hull City’nin Premier Lig yolculuğu yalnızca sportif bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda İngiltere ile Türkiye arasında kurulan güçlü bağların da önemli bir simgesi. İki ülke arasında adeta bir kültür elçisi rolü üstlenen Acun Ilıcalı, son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.