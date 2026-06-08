Acun Ilıcalı, Hull City Taraftarıyla Antalya'da Buluştu
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig’e yükselme sevincini paylaşan 200 şanslı taraftar, Acun Ilıcalı’nın daveti ve resmi seyahat sponsoru Corendon Airlines’ın katkılarıyla Antalya’da ağırlanıyor.
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Acun Ilıcalı, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.
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Son 4 yıldır yapılan Türkiye ziyaretleri şampiyonlukla taçlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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