Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Krem Şantiye Benzetilen Kabarık Gelinliği Kullanıcıların Gözünü Kanattı
Astrolog kimliğiyle yıllardır ekranlardan tanıdığımız Nuray Sayarı, 54 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdu. Renkli kına gecesiyle gündeme gelen Sayarı’nın bu gece gerçekleşecek düğününde ise gelinliği çok konuşuldu. Sosyal medyada çok sayıda yorum alan gelinlik, hem tarzı hem de detaylarıyla dikkat çekti!
Gelen yorumlara gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, hayatında yeni bir sayfa açtı! 54 yaşındaki Sayarı, ikinci kez nikah masasına oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün ise sıra geldi büyük finale: Düğün günü! Sayarı’nın uzun zamandır merak edilen gelinliği de nihayet ortaya çıktı.
Ama işin bir de diğer yüzü var… Nuray Sayarı, gelinliğiyle ilgili en önemli yorumu eşi Ahmet Bey’den aldı.
Buyurun yaratıcı yorumlara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın