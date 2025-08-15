Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Krem Şantiye Benzetilen Kabarık Gelinliği Kullanıcıların Gözünü Kanattı

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 54 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı. Yıllardır ekranlarda burç yorumları, ilişki tavsiyeleri ve spritüel rehberliğiyle tanınan Sayarı, bu kez kendi aşk hayatıyla gündeme geldi!

Ancak asıl bomba, düğün gününün gelip çatmasıyla patladı. Nuray Sayarı'nın gelinliği sosyal medyaya resmen damga vurdu. Tül detayları, taş işlemeleri ve kabarık kesimiyle dikkat çeken gelinlik için bazı kullanıcılar “resmen göz kanattı” yorumunu yaparken, kimi de yaşına uygun bulmadı. “Aşırı abartılı”, “70'lerden kalma gibi” ve “fazla iddialı” gibi yorumlar kısa sürede ortalığı sardı.