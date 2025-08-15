onedio
Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'nın Krem Şantiye Benzetilen Kabarık Gelinliği Kullanıcıların Gözünü Kanattı

Ecem Dalgıçoğlu
15.08.2025 - 18:59

Astrolog kimliğiyle yıllardır ekranlardan tanıdığımız Nuray Sayarı, 54 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdu. Renkli kına gecesiyle gündeme gelen Sayarı’nın bu gece gerçekleşecek düğününde ise gelinliği çok konuşuldu. Sosyal medyada çok sayıda yorum alan gelinlik, hem tarzı hem de detaylarıyla dikkat çekti!

Gelen yorumlara gelin birlikte bakalım!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, hayatında yeni bir sayfa açtı! 54 yaşındaki Sayarı, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz’daki evinin bahçesinde dillere destan bir kına gecesi düzenleyen Sayarı, geceye iki ayrı kıyafetle damga vurdu. Gösterişli süslemeler, danslar, davul şovları derken kına adeta düğünden çaldı. Nuray Sayarı’nın Instagram’da paylaştığı o kareler ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bugün ise sıra geldi büyük finale: Düğün günü! Sayarı’nın uzun zamandır merak edilen gelinliği de nihayet ortaya çıktı.

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 54 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı. Yıllardır ekranlarda burç yorumları, ilişki tavsiyeleri ve spritüel rehberliğiyle tanınan Sayarı, bu kez kendi aşk hayatıyla gündeme geldi!

Ancak asıl bomba, düğün gününün gelip çatmasıyla patladı. Nuray Sayarı'nın gelinliği sosyal medyaya resmen damga vurdu. Tül detayları, taş işlemeleri ve kabarık kesimiyle dikkat çeken gelinlik için bazı kullanıcılar “resmen göz kanattı” yorumunu yaparken, kimi de yaşına uygun bulmadı. “Aşırı abartılı”, “70'lerden kalma gibi” ve “fazla iddialı” gibi yorumlar kısa sürede ortalığı sardı.

Ama işin bir de diğer yüzü var… Nuray Sayarı, gelinliğiyle ilgili en önemli yorumu eşi Ahmet Bey’den aldı.

Buyurun yaratıcı yorumlara birlikte bakalım!

