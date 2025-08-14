Enes Batur'un Profil Fotoğrafını Evlenmesine Sayılı Gün Kalan Eski Sevgilisiyle Değiştirmesi Gündem Oldu
YouTube fenomeni Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala sosyal medyada gündem yaratacak bir hamle yaptı. Karahan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Batur, kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı. Bu hareket, kısa sürede X'te gündeme oturdu!
Bir dönem YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.
Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı artık geçmişte kaldı.
YouTube’un popüler ismi Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala dikkat çeken bir hamle yaptı.
Buyurun X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!
