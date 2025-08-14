onedio
Enes Batur'un Profil Fotoğrafını Evlenmesine Sayılı Gün Kalan Eski Sevgilisiyle Değiştirmesi Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.08.2025 - 00:57

YouTube fenomeni Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala sosyal medyada gündem yaratacak bir hamle yaptı. Karahan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Batur, kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı. Bu hareket, kısa sürede X'te gündeme oturdu!

Bir dönem YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Yıllar boyunca çektiği eğlenceli videolar, sinema filmleri ve paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Batur, son dönemde ise özel hayatıyla gündemde. Genç fenomenin, influencer Başak Karahan ile yaşadığı aşk da o dönem çok konuşulmuştu.

Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı artık geçmişte kaldı.

Uzun süre boyunca sosyal medyada birlikte görülen çift, geçtiğimiz yıllarda yollarını ayırarak ilişkilerini sonlandırmıştı. Hayranlarını bir süre üzen bu ayrılığın ardından dikkatler, Başak Karahan’ın hayatındaki yeni gelişmelere kaymıştı.

Enes Batur'un da Başak Karahan'ın da hayatına bu süreçte başka başka isimler girmişti. Başak Karahan ise şimdilerde hayatını başka birisiyle birleştirme hazırlığında.

YouTube’un popüler ismi Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesine sayılı günler kala dikkat çeken bir hamle yaptı.

Karahan ile birlikte oldukları dönem çekilmiş bir fotoğrafını yakınlaştırarak Instagram profil fotoğrafı yapan Batur, bu hamlenin kısa sürede fark edilmesinin ardından bu fotoğrafı kaldırdı.

Batur'un bu hamlesi X gündemini resmen salladı! Akıllara Enes Batur'un son zamanlardaki paylaşımları gelirken sosyal medya hesabının çalınmış olabileceği de düşünüldü.

Buyurun X kullanıcıları ne demiş birlikte bakalım!

