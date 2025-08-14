İnce Kaşlarıyla Hafızalara Yerleşen Ebru Gündeş'in Gittikçe Kalınlaşan Kaşlarının Son Hali Dillere Düştü!

Türk müziğinin efsane sesi Ebru Gündeş, sadece güçlü yorumlarıyla değil, kendine has tarzıyla da yıllardır gündemden düşmüyor. 90’lı yıllarda sahnelerde ve magazin sayfalarında dikkat çeken ince, yay gibi kaşları ile hafızalara kazınan Gündeş, o dönemde bakışlarıyla adeta ikon haline gelmişti.

Ancak yıllar geçtikçe değişen estetik trendler ve kendi tarzı ile birlikte, Ebru Gündeş’in kaşları giderek kalınlaştı ve son paylaşımı dillere büyük düştü!