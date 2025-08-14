onedio
İnce Kaşlarıyla Hafızalara Yerleşen Ebru Gündeş'in Gittikçe Kalınlaşan Kaşlarının Son Hali Dillere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.08.2025 - 21:54

Türk müziğinin efsane sesi Ebru Gündeş, sadece güçlü yorumlarıyla değil, kendine has tarzıyla da yıllardır gündemden düşmüyor. 90’lı yıllarda sahnelerde ve magazin sayfalarında dikkat çeken ince, yay gibi kaşları ile hafızalara kazınan Gündeş, o dönemde bakışlarıyla adeta ikon haline gelmişti. 

Ancak yıllar geçtikçe değişen estetik trendler ve kendi tarzı ile birlikte, Ebru Gündeş’in kaşları giderek kalınlaştı ve son paylaşımı dillere büyük düştü!

Yılların güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece şarkılarıyla değil, özel hayatı ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemini sallamaya devam ediyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ebru Gündeş, yıllardır güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde taht kuruyor. “Ahdım Olsun”, “Sensizim”, “Fırtınalar” gibi şarkılarıyla sadece müzik listelerinin zirvesinde yer almakla kalmayan Gündeş, aynı zamanda duygusal yorumlarıyla milyonların gönlünü de fethediyor. 

Ancak Ebru Gündeş’in hayatı sahnelerle sınırlı değil… Yaptığı evlilikler ve kızıyla olan özel hayatı sık sık magazin manşetlerine yerleşiyor.

Magazinin sansasyon yaratan isimlerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem şarkıları hem de görünüşüyle adından söz ettiriyor.

Unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran Gündeş, sahnede giydiği ihtişamlı kostümler ve kusursuz makyajıyla da yıllardır ilgi odağı oluyor.

Magazin sayfalarına yansıyan her karesi olay yaratırken, kendisinin geçmiş yıllara damga vuran bir özelliği var: yay gibi kaşları. 90’lı yıllardan itibaren adeta imzası haline gelen, kusursuz şekilde alınmış ve belirgin kemerli kaşları, onu dönemin diğer sanatçılarından ayıran en çarpıcı detaylardan biriydi.

O yıllarda moda olan ince kaş akımının resmen öncüsü olan Ebru Gündeş'in günümüzdeki görüntüsü ise bir hayli farklı.

Artık eski kaşlarından eser kalmayan Ebru Gündeş son paylaşımıyla kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu!

Sahne hazırlığını kulisten 'Ebru sahneye hazırım fotosu çeker :) Halbuki iki saat vardır daha 😀' notuyla paylaşan Ebru Gündeş yıllar içinde kaşlarındaki değişimi bir kez daha gözlere soktu!

Gündeş'in kalın ve yukarı taranmış kaşları kısa sürede eski haliyle karşılaştırıldı. İp gibi kaşlarıyla hafızalara yerleşen Ebru Gündeş kalın kaşlarıyla kullanıcıların diline düştü!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım!
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
