Sevgili Akrep, bugün Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda eş zamanlı dansı, kariyerindeki iletişim ve karar alma süreçlerini etkileyebilir. Zira, Mars'tan aldığın güçle düşüncelerini berraklaşabilir ve haliyle bugün iş görüşmeleri, yazışmalar ya da anlaşmalar için harika bir fırsata dönüşebilir.

Öte yandan bu kozmik etkileşim, seni bir satranç ustası gibi stratejik ve ikna kabiliyeti yüksek biri haline de getiriyor. Şimdi atacağın adımlarla kariyerinde yeni bir dönemi başlatabilirsin. Hatta en küçük bir fikrinle bile büyük bir kapı açabilir, yeni bir iş düzeni inşa ederek başarıyı kucaklayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise iletişim üzerinden yakınlaşmaların olacağı bir gün seni bekliyor. Cuma akşamı yapılacak bir sohbet, kalpleri birbirine yaklaştırabilir... Mars cazimi, tutkuyu kelimelere taşıyor ve seni bir şair gibi duygularını ifade etmeye yönlendiriyor. Yani, şimdi söyleyeceklerin aşk hayatında yeni bir dönemi başlatacak. Sıkı dur, bugün platonik sandığın bir aşktan bile karşılık alacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…