Sevgili Akrep, bugünün enerjisi, iş hayatında ev, aile veya kişisel güvenlik konularını ön plana çıkarıyor. Belki de yeni bir ev almayı düşünüyorsun veya kendine ait bir yaşam alanında konfor arıyorsan, güçlü bir adım atmanın tam zamanı. Uzun vadeli bir düzen kurma arzun bugünlerde tavan yapmış durumda. Kendi yaşam alanını sağlamlaştırmak için önemli kararlar almanın ise tam sırası.

İş hayatında da bugün, sorumluluklarını daha özel bir alana odaklamak üzere olabilirsin. Geleceğini güvence altına almak için stratejik hamleler yapıyorsun ve bu hamlelerin sabırlı bir şekilde ilerlemesi, sana güç kazandıracak. Kontrolün sende olduğunu hissettiğinde, rahatlayacaksın. Tam da bu noktada, hem özel hayatında hem iş dünyasında kontrolü eline almak sana kariyerinde başarı sağlayabilir.

Aşk hayatına gelirsek, duygularının derinleştiği bir dönemdesin. Güven, sadakat ve bağlılık konuları, partnerinle arandaki ilişkinde her zamankinden önemli olacak. Belki de birlikte bir ev alacak ya da aynı eve taşınmayı düşüneceksiniz. Öte yandan eğer bekarsan, geçmiş defterleri artık kapatmalısın. Eskiler sana iyi gelmiyor, değil mi? Bunun için önüne bakmaya odaklanmalı, yeni bir düzen kurmaya hevesli olduğunu fark etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…