Sevgili Akrep, bugün senin için enerjik bir gün olacak. Çünkü bedenin tam bir yenilenme sürecinde! Bu süreçte, fazlalıklarından kurtulmak, hayatını sadeleştirmek ve hafiflemek ön plana çıkıyor. Kendini daha hafif ve enerjik hissetmek için gereksiz yüklerden kurtulmanın tam zamanı!

Gün içinde kendine ayıracağın sessiz anlar, sana ciddi anlamda toparlanma fırsatı da sunacak. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sessiz bir ortamda kahveni yudumlayabilirsin. Bu sessiz anlar, ruhunun derinliklerine inmene ve kendini yeniden toparlamana yardımcı olacak.

Tabii bu içten gelen rahatlama hali, fiziksel gücünü de artıracak. Kendini daha enerjik ve güçlü hissedeceksin. Bu enerjiyle, belki de uzun zamandır ertelediğin bir işe koyulabilir, belki de yeni bir spor aktivitesine başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…