Sevgili Akrep, bugün senin için biraz mistik, biraz da yenilenme dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Evrenin en esrarengiz ve gizemli gezegeni olan Chiron'un etkisi altındasın. Bu etki, derinlerde bir yenilenme hissi oluşturacak ve adeta yeniden doğmuş gibi hissettirecek sana kendini.

Belki de bu yenilenme hissini daha da güçlendirmek için biraz meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Kendini tamamen sessizliğe bırakıp zihnini boşaltmak ve sadece nefesine odaklanmak... Ah, ne kadar da huzur verici değil mi?

Ya da belki de suyla temas etmek, senin için daha iyi bir seçenek olabilir. Bir deniz kenarında yürüyüş yapmak, bir nehir kenarında oturup suyun sesini dinlemek ya da sadece bir banyo yapmak hem bedenini hem de ruhunu tazeleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…