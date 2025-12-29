Sevgili Akrep, bugün gökyüzü sana bir mesaj gönderiyor ve bu mesajın içeriği oldukça önemli. Bedenin, üzerindeki fazlalıklardan kurtulman için sana sinyaller gönderiyor. Evrenin bu mesajını anlamak için biraz daha dikkatli olman gerekiyor.

Zira, Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı da sağlıkla ilgili konulara dikkat çekiyor. Ağır ve yağlı besinler, düzensiz yemek saatleri ve hareketsiz bir yaşam tarzı seni zorluyor olabilir. Bu durum, bedeninin sana 'yeter' dediği anlamına gelebilir.

Bedenini dinlemek ve ona iyi bakmak için bazı değişiklikler yapman gerekiyor. Bol miktarda su içmek, sade ve hafif beslenmek, gün sonunda arınma rutini oluşturmak gibi basit ama etkili adımlar atabilirsin. Bu adımlar, bedeninin yeniden enerji toplamasına ve kendini yenilemesine yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…