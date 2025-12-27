Sevgili Akrep, bu pazar gününün hafif ve yavaş temposu, senin enerjik ve hızlı doğanı biraz olsun yavaşlatıyor olabilir. Ancak pazarın bu rahatlatıcı ritmi, bedenine ve ruhuna iyi geliyor. Ayrıca, adeta bir yenilenme hissi sağlıyor.

Gökyüzünde oluşan Merkür ile Chiron üçgeni ise sağlığınla ilgili bazı hassas noktalara işaret ediyor. Özellikle boğaz, boyun ve tiroid bölgen, bu etkileşimden en çok etkilenen bölgeler olacak. Bu bölgelere özellikle dikkat etmen ve onları koruman gerekiyor.

Bugün, sıcak bir fincan çay ya da kahve, ılık bir duş ve huzurlu, sakin bir ortam, bedenindeki rahatlama hissini daha da artıracak. Bu tür küçük ama etkili ritüeller, fiziksel olarak kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…