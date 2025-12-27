onedio
Akrep Burcu
28 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Aralık Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu pazar gününün hafif ve yavaş temposu, senin enerjik ve hızlı doğanı biraz olsun yavaşlatıyor olabilir. Ancak pazarın bu rahatlatıcı ritmi, bedenine ve ruhuna iyi geliyor. Ayrıca, adeta bir yenilenme hissi sağlıyor.

Gökyüzünde oluşan Merkür ile Chiron üçgeni ise sağlığınla ilgili bazı hassas noktalara işaret ediyor. Özellikle boğaz, boyun ve tiroid bölgen, bu etkileşimden en çok etkilenen bölgeler olacak. Bu bölgelere özellikle dikkat etmen ve onları koruman gerekiyor.

Bugün, sıcak bir fincan çay ya da kahve, ılık bir duş ve huzurlu, sakin bir ortam, bedenindeki rahatlama hissini daha da artıracak. Bu tür küçük ama etkili ritüeller, fiziksel olarak kendini daha iyi hissetmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

