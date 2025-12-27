Sevgili Akrep, bu pazar günü evrende senin bekleyen özel bir hediye var. İçsel bir şifa süreci seni bekliyor. Merkür ve Chiron'un üçgen açısında buluşması, eski yaralarını iyileştirme fırsatı sunuyor. Bu yaralar özellikle güven, paylaşım ve maddi-manevi bağlılıklarla ilgili olabilir. Bu iyileşme süreci, seni daha güçlü ve daha bilinçli bir birey haline getirecektir.

Tam da bu noktada, kendi sınırlarını aşmaya karar verebilirsin. Chiron'dan aldığın destek ile iş hayatında kendinden çok daha emin olabilirsin. Maddi anlamda özgürleşmek ise odak noktan haline gelebilir. Bunun için maddi anlamda seni tatmin eden bir iş arayışına girebilir, ailene bağlı olan ortak gelirlerde söz sahibi olmak isteyebilirsin. Kendi hayatını yönetmek için ses çıkaracağın bu dönemde atacağın adımlar neticesinde başarılı olacağınsa aşikar. Yeter ki sakin ve kendinden emin bir şekilde ilerle!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güçlü bir derinlik arayışında olabilirsin. Yüzeysel sohbetler, basit konuşmalar seni tatmin etmiyor artık, değil mi? Bugün kalbinin derinliklerine inen, kalpten kalbe bir bağ kurabileceğin konuşmalar istiyorsun... Samimiyet, tutku, şehvet romantizm ve derin duygular bir arada yaşansın isteyebilirsin. Böyle bir aşk bulmak için ise kalbinin derinlerine bakmalısın. Sahi, orada kim var?