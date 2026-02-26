Emekli Bayram İkramiyesi İçin Son 2 Gün: Başvurmayan Adaylar Bu Yıl Alamayacak

17 milyon emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını bekliyor. İlk olarak 2018 yılında bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin TL’ye yükseltildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere toplamda 8 bin lira ikramiye aldı. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Habere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İsa Karakaş, Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesinin 5 bin TL olmasını beklediğini ifade ederek, “Son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu olmadığı takdirde bayram ikramiyesinin 5 bin TL olacağını kuvvetle muhtemel söyleyebiliriz.”

Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar tam bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Dul ve yetimler hisseli ödeme alacak. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu emekli olanlar derecelerine göre bayram ikramiyesi alacak.