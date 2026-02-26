Emekli Bayram İkramiyesi İçin Son 2 Gün: Başvurmayan Adaylar Bu Yıl Alamayacak
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyesiyle ilgili tahminini açıkladı. Öte yandan Karakaş, ikramiye almak isteyen emekli adaylarının başvurularını 28 Şubat'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.
Emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor.
Emekli adayları dikkat! Bayram ikramiyesi için son 2 gün.
