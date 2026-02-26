onedio
Emekli Bayram İkramiyesi İçin Son 2 Gün: Başvurmayan Adaylar Bu Yıl Alamayacak

26.02.2026 - 13:46

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, bayram ikramiyesiyle ilgili tahminini açıkladı. Öte yandan Karakaş, ikramiye almak isteyen emekli adaylarının başvurularını 28 Şubat'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor.

17 milyon emekli, bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını bekliyor. İlk olarak 2018 yılında bin TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin TL’ye yükseltildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere toplamda 8 bin lira ikramiye aldı. Peki, emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Habere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

İsa Karakaş, Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyesinin 5 bin TL olmasını beklediğini ifade ederek, “Son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunuşu olmadığı takdirde bayram ikramiyesinin 5 bin TL olacağını kuvvetle muhtemel söyleyebiliriz.”

Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanlar tam bayram ikramiyesi ödemesi alacak. Dul ve yetimler hisseli ödeme alacak. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu emekli olanlar derecelerine göre bayram ikramiyesi alacak.

Emekli adayları dikkat! Bayram ikramiyesi için son 2 gün.

Bu yıl bayram ikramiyesi almak isteyen emekli adayları için ise son tarih verildi. İsa Karakaş, 28 Şubat'a kadar emekli olmak isteyenlerin başvuruda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Karakaş, 'İkramiye almak isteyenler henüz emeklilik dilekçesini vermeyenler ikramiye almak istiyorsa 28 Şubat tarihine dikkat etmeli. 28 Şubat gününe kadar dilekçesini verenler bayram ikramiyelerini almaya hak kazanacak' dedi.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyelerinin net ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak. 

SGK Uzmanı İsa Karakaş, ödeme tarihleriyle ilgili, 'Ramazan bayramı ikramiyesinin Mart ayı ortasından itibaren SGK’nın açıklayacağı tarihlerde ödenecek' diye konuştu.

