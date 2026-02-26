onedio
29 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı! Meteoroloji Dondurucu Soğukların Görüleceği Tarihleri Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 07:26

26 Şubat 2026 Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 29 kente kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan uyarıda dondurucu soğukların bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller de açıklanırken dondurucu soğukların etkili olacağı tarihler Meteoroloji tarafından duyuruldu.

Kar yağacak kentler: 29 kente yoğun kar uyarısı.

Meteoroloji 26 Şubat 2026 hava tahmin raporunu açıkladı. Meteoroloji tarafından 29 kente sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Söz konusu kentlerde yoğun kar yağışının beklendiği vurgulandı. 

Yoğun kar yağışı beklenen kentler şöyle: 

Adana, Artvin, Bitlis, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Bayburt, Şırnak, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kayseri, Mardin, Ordu, Samsun, Sivas, Tunceli, Yozgat, Batman

Meteoroloji’den yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.”

26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında dondurucu soğuklar etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Yağışlı hava önümüzdeki günlerde Doğu’ya doğru hareket edecek. 1 Mart Pazartesi günü yerini soğuk ve yağışsız bir hava kütlesine bırakacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edildi. Yağışsız dönemde gündüz sıcaklıklarında bir miktar artış beklenmesine rağmen, gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörüldü. 

Bazı illerde, 26 Şubat – 05 Mart 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor:

Ankara : -3

İstanbul : 2

İzmir : 3

Konya : -2

Kocaeli : 3

Bolu : -5

Samsun : 1

Trabzon : 4

Tokat : -5

Erzurum : -14

Eskişehir : -2

Afyonkarahisar : -7

Balıkesir : 0

Sivas : -8

