29 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı! Meteoroloji Dondurucu Soğukların Görüleceği Tarihleri Açıkladı
26 Şubat 2026 Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 29 kente kar yağışı uyarısı geldi. Yapılan uyarıda dondurucu soğukların bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller de açıklanırken dondurucu soğukların etkili olacağı tarihler Meteoroloji tarafından duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar yağacak kentler: 29 kente yoğun kar uyarısı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında dondurucu soğuklar etkili olacak.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın