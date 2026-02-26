29 Kente Yoğun Kar Yağışı Uyarısı! Meteoroloji Dondurucu Soğukların Görüleceği Tarihleri Açıkladı

Yapılan son değerlendirmelere göre soğuk ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Yağışlı hava önümüzdeki günlerde Doğu’ya doğru hareket edecek. 1 Mart Pazartesi günü yerini soğuk ve yağışsız bir hava kütlesine bırakacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edildi. Yağışsız dönemde gündüz sıcaklıklarında bir miktar artış beklenmesine rağmen, gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörüldü.

Bazı illerde, 26 Şubat – 05 Mart 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor:

Ankara : -3

İstanbul : 2

İzmir : 3

Konya : -2

Kocaeli : 3

Bolu : -5

Samsun : 1

Trabzon : 4

Tokat : -5

Erzurum : -14

Eskişehir : -2

Afyonkarahisar : -7

Balıkesir : 0

Sivas : -8