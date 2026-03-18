Bugün İndirimde Neler Var? 18 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
18.03.2026 - 12:11

Baharın enerjisi alışveriş listelerine yansıdı! Bugün listemizde fiyatı tam 4.999 TL'den 849 TL'ye düşen nevresimlerden, çocukluğumuzun efsanesi Tamagotchi’nin yılın en dip fiyatına; New Balance’taki özel kodumuza kadar yok yok. Bazı ürünler 'yılın en düşük fiyatını' gördü, bizden söylemesi! 

Bu içerik 18.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Nostalji rüzgarına hazır olun: Orijinal Tamagotchi Sanal Bebek!

90’ların efsanesi geri döndü! Pembe simli tasarımıyla kalbimizi çalan orijinal Tamagotchi, yılın en düşük fiyatı etiketiyle karşımızda. %42 tasarruf fırsatıyla 1.375 TL yerine sadece 799,90 TL’ye çocukluğunuza dönmeye ne dersiniz?

Tamagotchi Orijinal Sanal Bebek - Pink Glitter

Kuaförden çıkmış gibi: Remington İyonik Saç Kurutma Makinesi!

90 günün en düşük fiyatı uyarısı! 2200 W gücü ve iyonik özelliğiyle saçlarınızı kabartmadan kurutan Remington, %24 indirimle 1.395 TL’ye düştü. Difüzör başlığıyla buklelerinizi belirginleştirmek artık çok daha kolay.

Remington İyonik Saç Kurutma Makinesi D3198

Evde şef bıçağı keskinliği: Zwilling 4’lü Biftek Bıçağı Seti!

Bahar Fırsatları kapsamında mutfakta Alman kalitesi konuşuyor! Tam %46 indirimle 5.099 TL yerine 2.770,90 TL’ye düşen bu biftek bıçağı seti, sofralarınızın ağırlığını artıracak. Ömürlük bir yatırım arayanlar için kaçmaz.

Zwilling 4'lü Biftek Bıçağı Seti

İnanılmaz fiyat uyarısı: Bella Maison Nevresim Seti 849 TL!

Günün en büyük bombası burada! 4.999 TL yerine sepete özel tam 849,99 TL’ye düşen bu pamuklu yeşil nevresim seti, yatak odanıza bahar tazeliği getirecek. Bu fiyata stoklar anında tükenebilir, elinizi çabuk tutun!

Bella Maison Lauren Pamuklu Tek Kişilik Nevresim Seti

Tozlara veda, temizliğe merhaba: Philips Marathon Daily!

Torbasız süpürge dünyasının efsanesi Marathon Daily, sepete özel 11.117,22 TL fiyatıyla listemizde. PowerCyclone 8 teknolojisi ve alerji kilit sistemiyle evinizdeki hava bile tertemiz olacak. Bahar temizliğinin en güçlü yardımcısı!

Philips 7000 Serisi Marathon Daily Torbasız Süpürge

Cildiniz 100 saat boyunca neme doysun: Clinique Moisture Surge!

Aloe Vera ve Hyalüronik Asit mucizesi bir arada! Clinique’in efsane nemlendiricisi 50 ml boyu ve tüm ürünlerde geçerli %20 indirim fırsatıyla cildini şımartmak isteyenlerin sepetinde yerini almayı bekliyor.

Sepette 1.587,64 TL.

Clinique Moisture Surge™ 100 Saat Etkili Nemlendirici 50ml

Hem toparlayıcı hem şık: Los Ojos İspanyol Paça Tayt!

Yüksek bel, toparlayıcı kumaş ve çift cep detayı... Spor yaparken de şık görünmek isteyenlerin favorisi bootcut tayt, 749,50 TL’lik fiyatıyla günlük stilinizin vazgeçilmezi olacak.

Tüm Ürünlerde 2. Ürüne %20 İndirim!

Los Ojos Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Tayt

Küçük mühendislere manyetik oyun: Go Magna-Tiles!

Çocukların hayal gücünü geliştiren 72 parçalık bu manyetik yapı blokları, sepette %30 indirimle 2.191 TL’ye düştü. Hem eğitici hem de çok eğlenceli bir hediye arayanlar için Shopist güvencesiyle harika bir fırsat.

Tüm Go Toys Oyuncaklarda net %30 indirim

Telefonunuza sanatsal dokunuş: Casedoit Statue Of Si Kılıf!

Telefonunuzu sadece korumakla kalmayın, ona bir karakter kazandırın. Casedoit’in özel tasarım kılıfları, 949 TL’lik kampanya fiyatıyla estetiği ve güvenliği bir araya getiriyor.

Casedoit Statue Of Si Telefon Kılıfı

Atıştırmalıkta protein bombası: Fropie Karışık Protein Bar!

Sağlıklı yaşamın en lezzetli hali! 12 adet yüksek proteinli bardan oluşan tanışma paketi, %15 indirimle 923 TL yerine 553 TL’ye geriledi. Spor çantanızda her zaman bir tane bulunsun!

Fropie Karışık Protein Bar Kutusu - 12 Adet

"Onedio25" koduyla New Balance şıklığı!

Sneaker dünyasının kraliçesi New Balance’ta dev kampanya! Samuray Sport’taki tüm ürünlerde ve bu efsane 410 modelinde geçerli sadece bize özel 'Onedio25' kodunu kullanarak %25 indirimi anında kapabilirsiniz. Konforu ucuza almanın tam sırası!

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı

Patili dostlara lezzetli koruma: Gimcat Malt Soft Extra!

Tüy yumağı sorununa son veren, veterinerlerin bir numaralı önerisi Gimcat Malt, piyasadaki en ucuz fiyatıyla PetzzShop'ta! %44 indirimli bu fırsatla minik dostunuzun sağlığını en uygun fiyata koruyun.

Sadece 363 TL. 

Gimcat Malt Soft Extra Kedi Macunu - 100 Gr

Sena YİĞİT
