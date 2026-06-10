Ufuk Çizgisini Kaybeden Çocuklar: Beton Şehirlerin Sessiz Mağdurları
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Bir çocuğun büyümesi için sadece bir eve değil, bir sokağa da ihtiyacı vardır.
Bugün şehirlerimizde çocuklara oda ayırıyoruz ama mahalle bırakmıyoruz.
Oyun odaları yapıyoruz ama oyun alanlarını yok ediyoruz.
Yüksek güvenlikli siteler inşa ediyoruz ama güven duygusunu üreten komşuluk ilişkilerini kaybediyoruz.
Ve belki de en önemlisi, çocuklarımızın gözlerinden ufuk çizgisini çalıyoruz.
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