onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
, Hediye
Amazon Bahar Fırsatlarında En İyi 100 Fırsat Arasından Dikkat Çeken Ürünler

etiket Amazon Bahar Fırsatlarında En İyi 100 Fırsat Arasından Dikkat Çeken Ürünler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.03.2026 - 01:22

Bahar alışverişi tam gaz devam ederken, indirimlerin en yoğun olduğu o 'altın listeyi' sizin için didik didik ettik! Bazı ürünler var ki sadece indirimde değil, son ayların hatta yılın en dip fiyatını görmüş durumda. Akıllı ev teknolojilerinden mutfak şeflerine, hobi tutkunlarından kişisel bakıma kadar Amazon'un stokları eritme noktasına getiren o efsane ürünlerini seçtik. İşte sepetinize eklemezseniz üzüleceğiniz o liste:

Bu içerik 16.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güne gerçek bir İtalyan espressosuyla başlayın: De'Longhi Magnifica Start!

Güne gerçek bir İtalyan espressosuyla başlayın: De'Longhi Magnifica Start!

60 günün en düşük fiyatı uyarısı! Tam %34 indirimle 26.990 TL'den 17.910 TL'ye düşen bu tam otomatik makine, tek dokunuşla taze çekilmiş çekirdekten kahve hazırlamanın en konforlu yolu.

De'Longhi ECAM220.31.SB Magnifica Start Kahve Makinesi

Dev ekran, kristal netliğinde 4K çözünürlük ve Google TV özgürlüğü bir arada!

Dev ekran, kristal netliğinde 4K çözünürlük ve Google TV özgürlüğü bir arada!

60 günün en düşük fiyatıyla tam %28 indirimde olan bu QLED televizyon, evdeki eğlence anlayışınızı kökten değiştirecek.

Next YE-58GFSG8-QLED 58' UHD 4K Google TV

Zamanın ötesinde bir teknoloji: Apple Watch Series 11!

Zamanın ötesinde bir teknoloji: Apple Watch Series 11!

Suya dayanıklı tasarımı ve hep açık ekranıyla hem şık hem de dayanıklı bir asistan arayanlar için 19.899 TL’lik bu fırsat kaçmaz!

Apple Watch Series 11 GPS 46 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa

"Çok Satanlar" listesinin 1 numarası!

"Çok Satanlar" listesinin 1 numarası!

1.18 litrelik hacmi ve ikonik tasarımıyla elinizden düşürmeyeceğiniz Stanley Quencher, bahar fırsatlarına özel fiyatıyla her zamankinden daha cazip.

1299 TL. 

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 L

Geleceğin hızı masanızda: MSI Cyborg 15 RTX 5060 Gaming Laptop!

Geleceğin hızı masanızda: MSI Cyborg 15 RTX 5060 Gaming Laptop!

90 günün en düşük fiyatı olan 56.299 TL ile rakiplerinizden bir adım öne geçmenin tam zamanı!

MSI CYBORG 15 B13WFKG-494XTR Dizüstü Bilgisayar

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güçlü basları ve konforlu yapısıyla JBL kalitesi her an yanınızda.

Güçlü basları ve konforlu yapısıyla JBL kalitesi her an yanınızda.

Multi-Connect özelliği sayesinde cihazlar arası kolayca geçiş yapabilen bu kablosuz kulaklık, Bahar Fırsatları'nın en hızlı tükenen parçalarından biri.

JBL Tune 510BT Multi Connect Wireless Kulaklık

Saçlarınızda argan yağı mucizesi: Philips Saç Düzleştirici!

Saçlarınızda argan yağı mucizesi: Philips Saç Düzleştirici!

ThermoShield teknolojisi ve argan yağlı plakalarıyla saçlarınızı yakmadan, parlatarak düzleştirin.  

Philips BHS732/00 ThermoShield Saç Düzleştirici

Damacana taşıma derdine son!

Damacana taşıma derdine son!

Bahar fırsatlarına özel fiyatıyla sunulan bu 6'lı paket, aylarca taze ve lezzetli suyun tadını çıkarmanızı sağlarken kireci ve kötü tadı tamamen yok ediyor.

BRITA MAXTRA PRO Pure Performance Yedek Filtre, 6’lı

Sadece 25 dB ses seviyesiyle (yani fısıltıdan bile sessiz!) çalışan bu kule vantilatör, 90 günün en düşük fiyatında.

Sadece 25 dB ses seviyesiyle (yani fısıltıdan bile sessiz!) çalışan bu kule vantilatör, 90 günün en düşük fiyatında.

12 hız kademesi ve uzaktan kumandasıyla konforu ayağınıza getiriyor.

Levoit Akıllı Kule Vantilatör - Beyaz

Mutfakta Alman disiplini: Zwilling 6L Düdüklü Tencere!

Mutfakta Alman disiplini: Zwilling 6L Düdüklü Tencere!

30 günün en düşük fiyatıyla karşımızda! Hem güvenli hem de inanılmaz hızlı pişirme sunan Zwilling düdüklü tencere, mutfaktaki en sadık ve uzun ömürlü yardımcınız olacak.

Zwilling Düdüklü Tencere, 6 L

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tepeden tırnağa bakım: Philips 9000 Serisi 16'sı 1 Arada Set!

Tepeden tırnağa bakım: Philips 9000 Serisi 16'sı 1 Arada Set!

Su geçirmez yapısı ve profesyonel bıçak kalitesiyle son 30 günün en düşük fiyatına düşen bu set, erkek bakımında sınır tanımıyor.

Philips 9000 Serisi Erkek Bakım Seti MG9532/15

Boyun ağrılarına akıllı çözüm: SKG G7 Pro Akıllı Masaj Aleti!

Boyun ağrılarına akıllı çözüm: SKG G7 Pro Akıllı Masaj Aleti!

Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen bu akıllı cihaz, 90 günün en düşük fiyatıyla yaşam kalitenizi artırmaya hazır.

SKG G7 Pro Fold Akıllı Boyun Masaj Aleti

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın