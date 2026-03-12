Oyunun Kuralını Değiştiren İndirimler: Amazon Gaming Week’in Öne Çıkan 11 Fırsatını Seçtik!
Amazon Gaming Week fırsatlarını RTX 50 serisi laptoplardan, 260Hz monitörlere kadar en iddialı ürünlerle tamamladık. Stoklar hızla tükenirken ekipmanınızı yenilemek ve oyun dünyasında bir adım öne geçmek için elinizi çabuk tutun. Keyifli oyunlar!
Bu içerik 12.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sesin ötesinde bir deneyim: OLED kontrol hub'lı Razer Kraken V4 Pro!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni nesil güç merkezde: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 ekran kartlı HP OMEN!
Hız ve hassasiyet avucunuzun içinde: Razer Cobra Pro!
Sisteminizin kalbi burada atsın: MSI Mpg B550 Gaming Plus!
Görsel şölen başlıyor: 180Hz QHD+ ekranlı Game Garaj Slayer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyun odasının dev ekranı: TCL 65 inç Mini LED Google TV!
Ekonomik ve hızlı: 100Hz MSI Pro Monitör!
Hız tutkunlarına özel: 260Hz AOC Fast IPS Gaming Monitör!
Yeşil sahalar sizi çağırıyor: EA SPORTS FC 26 PS5 Versiyonu!
Performans canavarı: Lenovo LOQ RTX 5050 Laptop!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kontrolü ele alın: Xbox ve Windows uyumlu PowerA Controller!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın