Oyunun Kuralını Değiştiren İndirimler: Amazon Gaming Week’in Öne Çıkan 11 Fırsatını Seçtik!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
12.03.2026 - 17:01

Amazon Gaming Week fırsatlarını RTX 50 serisi laptoplardan, 260Hz monitörlere kadar en iddialı ürünlerle tamamladık. Stoklar hızla tükenirken ekipmanınızı yenilemek ve oyun dünyasında bir adım öne geçmek için elinizi çabuk tutun. Keyifli oyunlar! 

Sesin ötesinde bir deneyim: OLED kontrol hub'lı Razer Kraken V4 Pro!

Sesin ötesinde bir deneyim: OLED kontrol hub'lı Razer Kraken V4 Pro!

Sensa HD haptik teknolojisiyle oyunu sadece duymakla kalmayıp hissetmeye hazır olun. Yanındaki OLED kontrol paneliyle tüm ayarlar parmaklarınızın ucunda. Yılın en düşük fiyatıyla tam %29 indirimde!

23.999,00 TL yerine 6.993,56 TL.

Razer Kraken V4 Pro Kablosuz Oyun Kulaklığı

Yeni nesil güç merkezde: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 ekran kartlı HP OMEN!

Yeni nesil güç merkezde: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 ekran kartlı HP OMEN!

Ryzen 9 işlemci ve en yeni RTX 5060 ekran kartı kombinasyonuyla donma, kasma kelimelerini unutun. Yılın en düşük fiyatı uyarısı! 75.598 TL'den 60.000 TL'ye düşen bu canavar için acele edin.

HP OMEN RTX 5060 Ryzen 9 Gaming Laptop

Hız ve hassasiyet avucunuzun içinde: Razer Cobra Pro!

Hız ve hassasiyet avucunuzun içinde: Razer Cobra Pro!

30K optik sensörü ve 10 özelleştirilebilir düğmesiyle kontrol tamamen sizde. 11 bölgeli Chroma aydınlatmasıyla masanıza renk katarken, 30 günün en düşük fiyatı avantajıyla performansınızı tazeleyin.

Fiyatı 3980 TL. 

Razer Cobra Pro RGB Kablosuz Oyun Faresi

Sisteminizin kalbi burada atsın: MSI Mpg B550 Gaming Plus!

Sisteminizin kalbi burada atsın: MSI Mpg B550 Gaming Plus!

DDR4 4400(OC) desteği ve çift M.2 yuvasıyla sistem performansınızı zirveye taşıyın. RGB aydınlatmalı siyah şık tasarımıyla hem performans hem estetik arayan oyuncuların bu haftaki favorisi.

MSI Mpg B550 Gaming Plus AM4 Anakart

Görsel şölen başlıyor: 180Hz QHD+ ekranlı Game Garaj Slayer!

Görsel şölen başlıyor: 180Hz QHD+ ekranlı Game Garaj Slayer!

RTX 5050 ekran kartı ve QHD+ çözünürlüğüyle oyunlardaki her detayı kristal netliğinde görün. Yılın en düşük fiyatıyla listemize giren bu laptop, özellikle FPS oyuncuları için büyük fırsat.

57.3999 TL yerine 53.999 TL. 

Game Garaj Slayer R9T-5050 C8 Gaming Laptop

Oyun odasının dev ekranı: TCL 65 inç Mini LED Google TV!

Oyun odasının dev ekranı: TCL 65 inç Mini LED Google TV!

144Hz doğal yenileme hızı ve ONKYO ses sistemiyle sadece TV değil, dev bir oyun monitörü! 30 günün en düşük fiyatıyla, konsol oyunlarını dev ekranda deneyimlemek isteyenler için biçilmiş kaftan.

58.808 TL yerine 55499 TL. 

TCL 65Q6C 4K QD-Mini LED Google TV

Ekonomik ve hızlı: 100Hz MSI Pro Monitör!

Ekonomik ve hızlı: 100Hz MSI Pro Monitör!

Göz yormayan anti-glare ekranı ve 1ms tepki süresiyle hem iş hem oyun için ideal bir seçenek. 60 günün en düşük fiyatı olan 3.899 TL’ye bu hıza sahip olmak gerçekten büyük şans.

MSI Pro MP245V 23.8” 100Hz Full HD Monitör

Hız tutkunlarına özel: 260Hz AOC Fast IPS Gaming Monitör!

Hız tutkunlarına özel: 260Hz AOC Fast IPS Gaming Monitör!

0.3ms inanılmaz tepki süresiyle ghosting olayına son verin. 90 günün en düşük fiyatıyla karşımıza çıkan bu 2K monitör, rekabetçi oyunlarda en büyük kozunuz olacak.

12.399 TL yerine indirimle 10.999 TL. 

AOC 27' Q27G4ZR 260Hz Fast IPS 2K Monitör

Yeşil sahalar sizi çağırıyor: EA SPORTS FC 26 PS5 Versiyonu!

Yeşil sahalar sizi çağırıyor: EA SPORTS FC 26 PS5 Versiyonu!

Futbol heyecanını en gerçekçi grafiklerle yaşamanın tam zamanı. Türkçe dil desteğiyle gelen FC 26, Bahar Fırsatları'na özel fiyatıyla futbolseverlerin sepetinde yerini almalı.

Sadece 2149 TL. 

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5

Performans canavarı: Lenovo LOQ RTX 5050 Laptop!

Performans canavarı: Lenovo LOQ RTX 5050 Laptop!

GDDR7 belleğe sahip 100W RTX 5050 ekran kartıyla güçlendirilmiş bu model, 90 günün en düşük fiyatıyla listemizde. 144Hz IPS ekranı ve yeni nesil donanımıyla tam bir fiyat-performans ürünü.

İndirimle fiyatı 43.999 TL. 

Lenovo LOQ 15IRX10 RTX 5050 Gaming Laptop

Kontrolü ele alın: Xbox ve Windows uyumlu PowerA Controller!

Kontrolü ele alın: Xbox ve Windows uyumlu PowerA Controller!

Canlı kırmızı rengi ve ergonomik yapısıyla oyun keyfinizi artırın. %32 tasarruf fırsatıyla 3.245 TL'den 2.199 TL'ye düşen bu gamepad, yedek kontrolcü arayanlar için kaçmaz.

PowerA Controller Kırmızı - Xbox Series X|S ve Windows Uyumlu

