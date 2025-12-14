Günün Fırsatı: Calvin Klein FOIL LOGO Tote Çanta İndirimde!

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.12.2025 - 18:08

Hem günlük kombinlerde hem de şehir temposunda kurtarıcı olacak bir çanta arıyorsanız, Calvin Klein’in zamansız tasarımıyla öne çıkan FOIL LOGO Tote W/ Pouch modeli tam size göre. Tasarımı, ikonik logo detayı ve pratik kullanımıyla sezonun en çok tercih edilen modellerinden biri olan bu çanta, günün fırsatları arasında indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor. Gelin yakından bakalım.

Bu içerik 14.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Fonksiyonel 2’li Tasarım

Geniş iç hacimli tote çantaya ek olarak gelen çıkarılabilir pouch sayesinde hem düzenli kullanım sağlıyor hem de küçük eşyalarınız için ekstra alan sunuyor. Gün boyu ihtiyacınız olan her şeyi tek çantada toplamanız mümkün.

Zamansız ve Şık Görünüm

Calvin Klein’in sade ama güçlü stilini yansıtan foil logo detayı, çantayı hem günlük hem de ofis kombinlerine rahatça uyarlamanıza yardımcı oluyor. Minimal tasarımı sayesinde modası da kolay kolay geçmiyor.

Günlük Kullanıma Uygun Konfor

Omuzda rahat taşınabilen sapları ve hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunuyor. Alışverişten işe ve kısa seyahatlere kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor. 

Eğer tek çantayla her kombini kurtarmayı seviyorsanız, bu modeli listenize eklemekte fayda var.

Şık, kullanışlı ve Calvin Klein kalitesini yansıtan bu tote çanta, günün fırsatı kapsamında %31 indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor. 

Günün fırsatlarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
