Kombide Küçük Bir Ayar, Kışın Duşta Büyük Bir Sorunu Çözüyor!

Sonra yine soğur, yine ısınır. İşte bu durumun nedenine bir tesisat ustasından net ve anlaşılır bir açıklama geldi. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla gündem olan usta, “Kombim çalışıyor ama sıcak su bir ısınıp bir soğuyor” diyenlerin aslında çok basit bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi.

Ustaya göre işin en sık karşılaşılan sebebi kombi basıncı.

🔧 İdeal basınç kaç?

Kombinin basınç göstergesinin 1.5 bar civarında olması gerekiyor. Eğer bu değer düşükse, kombinin altındaki mavi musluk çevrilerek basınç yükseltilmeli. Eğer basınç fazla yüksekse de, peteklerin hava alma kısmından biraz su boşaltılarak düşürülmeli.