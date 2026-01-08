onedio
Kombide Küçük Bir Ayar, Kışın Duşta Büyük Bir Sorunu Çözüyor!

Kombide Küçük Bir Ayar, Kışın Duşta Büyük Bir Sorunu Çözüyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 15:09

Duşa girince suyun bir anda kaynar olup bir anda buz gibi akmasına isyan edenlerin imdadına bir tesisat ustası yetişti. Bu sinir bozucu sorunun nedenini ve evde nasıl kolayca çözülebileceğini tek tek anlattı. Meğer çözümü sandığımızdan çok daha basitmiş.

İşte detaylar 👇

Eminiz ki bunu yaşamayan yoktur: Duşa girersiniz, tam keyif almaya başlamışken su bir anda buz gibi olur, sonra tekrar yanmaya başlar.

Eminiz ki bunu yaşamayan yoktur: Duşa girersiniz, tam keyif almaya başlamışken su bir anda buz gibi olur, sonra tekrar yanmaya başlar.

Sonra yine soğur, yine ısınır. İşte bu durumun nedenine bir tesisat ustasından net ve anlaşılır bir açıklama geldi. Sosyal medyada paylaştığı videosuyla gündem olan usta, “Kombim çalışıyor ama sıcak su bir ısınıp bir soğuyor” diyenlerin aslında çok basit bir noktayı gözden kaçırdığını söyledi.

Ustaya göre işin en sık karşılaşılan sebebi kombi basıncı.

🔧 İdeal basınç kaç?

Kombinin basınç göstergesinin 1.5 bar civarında olması gerekiyor. Eğer bu değer düşükse, kombinin altındaki mavi musluk çevrilerek basınç yükseltilmeli. Eğer basınç fazla yüksekse de, peteklerin hava alma kısmından biraz su boşaltılarak düşürülmeli.

⚠️ Eğer sorun devam ediyorsa, şu ihtimaller devreye giriyor:

⚠️ Eğer sorun devam ediyorsa, şu ihtimaller devreye giriyor:

  • Eşanjör arızası

  • Pompa arızası

  • Üç yollu vana problemi

  • Genleşme tankının patlak olması

Bu parçaların herhangi birindeki sorun da sıcak suyun dengesiz gelmesine neden olabiliyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
