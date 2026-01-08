onedio
Psikolojik Nedeni Açıklandı: Pisuvarlarda Neden Sinek Resmi Var?

Psikolojik Nedeni Açıklandı: Pisuvarlarda Neden Sinek Resmi Var?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 13:27

Erkekler tuvaletinde yıllardır görülen ama kimsenin üzerine pek düşünmediği o detayları bir içerik üreticisi masaya yatırdı! Sosyal medyada paylaştığı videolarla ilginç konuları gündeme taşıyan içerik üreticisi Alper Mutlu, bu kez “Bu cihazlara neden pisuvar deniyor?” ve “Pisuvarların içinde neden sinek resmi var?” sorularına verdiği cevaplarla gündem oldu.

İşte detaylar 👇

İçerik üreticisi önce "pisuvar" kelimesinin kökenine indi.

İçerik üreticisi önce “pisuvar” kelimesinin kökenine indi.

İngilizcede “urinal” olarak geçen bu cihazın isminin, aslında Fransızca “pissoir” kelimesinden geldiğini anlattı. Pissoir, Fransızcada “ayakta işeme cihazı” anlamına geliyor. Türkçede tam bir karşılığı olmadığı için kelimenin zamanla “pisuvar” olarak dilimize yerleştiğini söyledi. Yani yıllardır kullandığımız kelimenin kökeni sandığımızdan daha uluslararası çıktı.

Asıl ilginç kısım ise pisuvarların içindeki sinek meselesi oldu. İçerik üreticisi, bu sineğin rastgele bir süsleme olmadığını, hatta dünyaca ünlü bir “davranış yönlendirme” yöntemi olduğunu anlattı. Bu küçük sineğin adı: The Amsterdam Fly yani “Amsterdam Sineği”. Diğer adıyla da Urinal Target (Çiş Hedefi).

Hikaye 1990'lı yıllarda Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda başlıyor.

Hikaye 1990’lı yıllarda Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda başlıyor.

Erkeklerin pisuvarı kullanırken etrafı fazla kirletmesi ve temizlik maliyetlerinin çok artması üzerine yetkililer ilginç bir çözüm buluyor: Pisuvarların içine küçük bir sinek resmi çiziliyor. Psikolojik olarak erkeklerin hedef alma içgüdüsünden faydalanılıyor ve sonuç şaşırtıcı oluyor. Yapılan ölçümlerde dışarı sıçratma oranı yüzde 80’e kadar düşüyor. Temizlik süresi, kimyasal kullanımı ve iş gücü ciddi şekilde azalıyor.

Bu yöntem o kadar başarılı oluyor ki kısa sürede tüm dünyaya yayılıyor: Havalimanları, AVM’ler, oteller, üniversiteler…

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
