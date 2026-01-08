Psikolojik Nedeni Açıklandı: Pisuvarlarda Neden Sinek Resmi Var?

İngilizcede “urinal” olarak geçen bu cihazın isminin, aslında Fransızca “pissoir” kelimesinden geldiğini anlattı. Pissoir, Fransızcada “ayakta işeme cihazı” anlamına geliyor. Türkçede tam bir karşılığı olmadığı için kelimenin zamanla “pisuvar” olarak dilimize yerleştiğini söyledi. Yani yıllardır kullandığımız kelimenin kökeni sandığımızdan daha uluslararası çıktı.

Asıl ilginç kısım ise pisuvarların içindeki sinek meselesi oldu. İçerik üreticisi, bu sineğin rastgele bir süsleme olmadığını, hatta dünyaca ünlü bir “davranış yönlendirme” yöntemi olduğunu anlattı. Bu küçük sineğin adı: The Amsterdam Fly yani “Amsterdam Sineği”. Diğer adıyla da Urinal Target (Çiş Hedefi).