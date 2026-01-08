onedio
Serenay Sarıkaya'nın Dergilere Konu Olan Evi Cesur Detaylarıyla Sosyal Medyayı Yeniden Karıştırdı

Serenay Sarıkaya'nın Dergilere Konu Olan Evi Cesur Detaylarıyla Sosyal Medyayı Yeniden Karıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.01.2026 - 09:13

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, bu kez ne dizisiyle ne de aşk hayatıyla değil, eviyle gündeme geldi. İstanbul’daki evi, dünyaca ünlü mimarlık ve tasarım dergisi Architectural Digest’in Almanya edisyonunda yer alan Sarıkaya, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. X (Twitter) ahalisi evi ilk kez görünce kendini tutamadı; kimi hayran kaldı, kimi ise beğenmedi.

İşte detaylar 👇

Son dönemde Mert Demir’le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Sarıkaya, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl da evinin kapılarını AD Middle East dergisine açmıştı.

Ancak bu kez işin rengi biraz daha büyüdü. Architectural Digest gibi dünyanın en prestijli tasarım dergilerinden birinin Almanya edisyonunda yer almak, haliyle evi bir anda mercek altına soktu ve sosyal medyada gündem oldu.

Sarıkaya’nın evinde tercih ettiği detaylar ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Leopar desenli koltuklar, yatak odasını boydan boya kaplayan perdeler, baştan aşağı paslanmaz çelikten yapılan mutfak… Kimi kullanıcılar bu cesur tercihlere bayılırken, kimileri ise “fazla soğuk”, “fazla iddialı” ve “fazla konsept” yorumları yaptı.

Özellikle yatak odasındaki ayna detayı, kullanıcıların gözünden kaçmadı ve en çok konuşulan köşelerden biri oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları “Tam bir yıldız evi, Serenay’a çok yakışmış” derken, bazıları da “Otel gibi, ev sıcaklığı yok” yorumları yaptı.

Tuvaleti de en az diğer odalar kadar tartışma yarattı.

Baştan sona aynalarla kaplı tuvalet, sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçmadı. Kimi bu tercihi “fazla soğuk” bulurken, kimi de “şirket tuvaleti gibi” ve “evden çok ofis hissi veriyor” yorumlarıyla eleştirdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
TC BafralıMurat Kaya

Bu yatakta ayna fantezisi nedir arkadaş 🧐🤔

Rabia Oral

Leopar desenli koltuk varoşluk ne yaparsan yap bir yerde bir şekilde kendini belli eder

Hermione Granger

Yalan Dünya Tülay'da vardı aynı koltuktan zaten sdjfldjfkld

Hermione Granger

Istanbul depremi ve o ayna diyorum..