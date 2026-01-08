Serenay Sarıkaya'nın Dergilere Konu Olan Evi Cesur Detaylarıyla Sosyal Medyayı Yeniden Karıştırdı
Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, bu kez ne dizisiyle ne de aşk hayatıyla değil, eviyle gündeme geldi. İstanbul’daki evi, dünyaca ünlü mimarlık ve tasarım dergisi Architectural Digest’in Almanya edisyonunda yer alan Sarıkaya, sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. X (Twitter) ahalisi evi ilk kez görünce kendini tutamadı; kimi hayran kaldı, kimi ise beğenmedi.
İşte detaylar 👇
Son dönemde Mert Demir’le yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Sarıkaya, hatırlarsanız geçtiğimiz yıl da evinin kapılarını AD Middle East dergisine açmıştı.
Sarıkaya’nın evinde tercih ettiği detaylar ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Özellikle yatak odasındaki ayna detayı, kullanıcıların gözünden kaçmadı ve en çok konuşulan köşelerden biri oldu.
Tuvaleti de en az diğer odalar kadar tartışma yarattı.
Bu yatakta ayna fantezisi nedir arkadaş 🧐🤔
Leopar desenli koltuk varoşluk ne yaparsan yap bir yerde bir şekilde kendini belli eder
Yalan Dünya Tülay'da vardı aynı koltuktan zaten sdjfldjfkld
Istanbul depremi ve o ayna diyorum..