Ebru Gündeş’in Peron Görevlisiyle Çektirdiği Fotoğraf X Aleminde Fena Dile Düştü!
Son dönemde boşanmasının ardından yenilenen imajıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, bu kez havalimanında peron görevlisiyle çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Paylaşılan kare kısa sürede yayılırken, kimi Gündeş’in yüzündeki değişime takıldı, kimi ise yanındaki görevlinin yakışıklılığını konuştu.
İşte gündem olan o kare ve yapılan yorumlar…
Kaynak: Mega Mag
Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sesiyle hem sahne duruşuyla hem de görkemli tarzıyla adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.
Boşanmanın ardından Ebru Gündeş adeta hem hayatında hem de tarzında yeni bir sayfa açtı.
Bu kez gündem olan ise bambaşka bir kare oldu.
