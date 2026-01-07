onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ebru Gündeş’in Peron Görevlisiyle Çektirdiği Fotoğraf X Aleminde Fena Dile Düştü!

Ebru Gündeş’in Peron Görevlisiyle Çektirdiği Fotoğraf X Aleminde Fena Dile Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.01.2026 - 13:44

Son dönemde boşanmasının ardından yenilenen imajıyla sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, bu kez havalimanında peron görevlisiyle çektirdiği bir fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü. Paylaşılan kare kısa sürede yayılırken, kimi Gündeş’in yüzündeki değişime takıldı, kimi ise yanındaki görevlinin yakışıklılığını konuştu.

İşte gündem olan o kare ve yapılan yorumlar…

Kaynak: Mega Mag

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sesiyle hem sahne duruşuyla hem de görkemli tarzıyla adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır hem sesiyle hem sahne duruşuyla hem de görkemli tarzıyla adından söz ettiren isimlerin başında geliyor.

“Fırtınalar”, “Çingenem”, “Dön Ne Olur”, “Ağlamayacağım” gibi sayısız hit şarkıyla hafızalara kazınan Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da her dönem magazin gündeminin en üst sıralarında yer aldı.

Bugüne kadar dört evlilik yapan Ebru Gündeş, son olarak Şubat 2024’te Dubai’de kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti. Ancak bu evlilik de uzun soluklu olmadı ve yaklaşık 1,5 yıl süren birliktelik geçtiğimiz aylarda tek celsede sona erdi. Ayrılık sonrası kamuoyuna yapılan açıklamada, 'sevgiyle başlayan evlilikte zaman içinde yaşanan fikir ayrılıkları' vurgusu yapılmıştı.

Boşanmanın ardından Ebru Gündeş adeta hem hayatında hem de tarzında yeni bir sayfa açtı.

Boşanmanın ardından Ebru Gündeş adeta hem hayatında hem de tarzında yeni bir sayfa açtı.

Önce saçlarını kestirip kaküllü, daha genç bir görünüme geçti, ardından da yıllardır alıştığımız alaturka ve ağır sahne stilinin yerine daha modern, daha cesur kombinler tercih etmeye başladı. Bu değişim sosyal medyada da sık sık konuşulur oldu.

Hatta geçtiğimiz haftalarda Gel Konuşalım programında Ece Erken, Ebru Gündeş’in yüzündeki değişimle ilgili dikkat çeken yorumlar yapmış, ünlü sanatçının “ip askısı” ve bazı estetik dokunuşlar yaptırmış olabileceğini iddia etmişti. O dönem sahnedeki yeni görüntüsü çok beğenilen Gündeş, “yenilenmiş” haliyle hayranlarından tam not almıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez gündem olan ise bambaşka bir kare oldu.

Bu kez gündem olan ise bambaşka bir kare oldu.

Ebru Gündeş’in havalimanında bir peron görevlisiyle çektirdiği fotoğraf sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Fotoğrafı görenlerin bir kısmı Gündeş’in yüzündeki değişimi konuşurken, bir kısmı ise yanındaki görevlinin yakışıklılığına takıldı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın