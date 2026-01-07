onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gözaltına Alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör'ün Serbest Bırakıldığı İddia Edildi!

Gözaltına Alınmıştı: Oyuncu Doğukan Güngör'ün Serbest Bırakıldığı İddia Edildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.01.2026 - 11:42

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Doğukan Güngör ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Son olarak ünlü oyuncunun serbest bırakıldığı iddia edildi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında yeni gelişme yaşandı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'nda gerekli tahlillerin yapılması için örnek verdikten sonra adliyeye sevk edilirken son olarak Güngör'ün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.

Gazeteci Burak Doğan ise iddiaları yalanladı: 

'Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen Doğukan Güngör’ün serbest bırakıldığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı.

Güngör’ün ifadesinin yeni tamamlandığı öğrenildi.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın