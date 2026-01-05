Bir Psikolog Açıkladı: Neden Durduk Yere Bacak Sallıyoruz?

Sosyal medyada paylaşılan bir video, durduk yere bacak sallama alışkanlığına bambaşka bir pencereden bakılmasına neden oldu. Bir psikolog, pek çok kişinin farkında bile olmadan yaptığı bu davranışın aslında basit bir huzursuzluk değil, çocukluk dönemine uzanan psikolojik bir kökeni olabileceğini anlattı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikoloğa göre sürekli bacağını sallayan kişilerin büyük bir kısmı, çocuklukta kontrolsüz, belirsiz ve güven duygusunun sık sık sarsıldığı ev ortamlarında büyümüş olabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın