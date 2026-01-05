onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Psikolog Açıkladı: Neden Durduk Yere Bacak Sallıyoruz?

Bir Psikolog Açıkladı: Neden Durduk Yere Bacak Sallıyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 13:56

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan bir video, durduk yere bacak sallama alışkanlığına bambaşka bir pencereden bakılmasına neden oldu. Bir psikolog, pek çok kişinin farkında bile olmadan yaptığı bu davranışın aslında basit bir huzursuzluk değil, çocukluk dönemine uzanan psikolojik bir kökeni olabileceğini anlattı.

İşte detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Psikoloğa göre sürekli bacağını sallayan kişilerin büyük bir kısmı, çocuklukta kontrolsüz, belirsiz ve güven duygusunun sık sık sarsıldığı ev ortamlarında büyümüş olabiliyor.

Psikoloğa göre sürekli bacağını sallayan kişilerin büyük bir kısmı, çocuklukta kontrolsüz, belirsiz ve güven duygusunun sık sık sarsıldığı ev ortamlarında büyümüş olabiliyor.

Böyle evlerde yetişen çocukların beyni, 'her an bir şey olabilir' düşüncesiyle sürekli tetikte kalmaya alışıyor. Bu tetikte olma hali yetişkinlikte de devam ediyor ve kişi, farkında olmadan kendini sakinleştirmek için ritmik hareketlere yöneliyor.

Bacak sallama da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Psikolog, bu davranışın beynin kendini regüle etme yöntemi olduğunu, yani kişinin içsel stresini dengelemeye çalıştığını söylüyor. Dışarıdan bakıldığında basit bir alışkanlık gibi görünen bu hareketin, aslında sinir sisteminin 'ben buradayım ve kontrol bende' deme şekli olduğu vurgulanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın