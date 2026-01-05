Bir Psikolog Açıkladı: Neden Durduk Yere Bacak Sallıyoruz?

Böyle evlerde yetişen çocukların beyni, 'her an bir şey olabilir' düşüncesiyle sürekli tetikte kalmaya alışıyor. Bu tetikte olma hali yetişkinlikte de devam ediyor ve kişi, farkında olmadan kendini sakinleştirmek için ritmik hareketlere yöneliyor.

Bacak sallama da tam olarak bu noktada devreye giriyor. Psikolog, bu davranışın beynin kendini regüle etme yöntemi olduğunu, yani kişinin içsel stresini dengelemeye çalıştığını söylüyor. Dışarıdan bakıldığında basit bir alışkanlık gibi görünen bu hareketin, aslında sinir sisteminin 'ben buradayım ve kontrol bende' deme şekli olduğu vurgulanıyor.