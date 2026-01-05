Makyajsız, Topuksuz, Filtresiz: Hadise'nin Doğal Haline Övgü Yağdı!

Yoğun konser temposu 2025 boyunca hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcıyı bu yıl hem O Ses Türkiye jüri koltuğunda gördük, hem de sahnede enerjisi yüksek konserleriyle bol bol konuştuk. Kombinleri, dansları ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Hadise, özellikle dansçılarıyla hazırladığı iddialı koreografilerle bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, takip edenlerin bildiği üzere hem sıfır makyajlı ve filtresiz pozlarını hem de bol makyajlı, iddialı paylaşımlarını çekinmeden paylaşıyor.

Hatta 2025’in bitmesine sayılı günler kala 'Güle güle 2025' notunu düştüğü, önden arkadan dekolteli elbisesiyle ettiği kıvrak dans sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Kimileri o dansı 'fazla cringe' bulurken kimileri de 'kraliçeliğini konuşturdu' yorumları yapmıştı.