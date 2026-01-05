Makyajsız, Topuksuz, Filtresiz: Hadise'nin Doğal Haline Övgü Yağdı!
Konserlerle dolu bir yılbaşını geride bırakırken ünlü şarkıcı Hadise’nin paylaştığı video sosyal medyada çok konuşuldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerini tamamladıktan sonra soluğu yılbaşı konserinde alan Hadise, konser öncesi hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. Kuliste ekibiyle birlikte dans ve sahne hazırlığı yaptığı anları kayda alan ünlü şarkıcı, videoda gün boyu makyajsız haliyle dikkat çekti. Hadise’nin doğal hali sosyal medyada çok konuşuldu.
Gelin, o videoya ve gelen yorumlara birlikte bakalım 👇
Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise; sahne performansı, imaj değişiklikleri ve özel hayatıyla magazinin adeta gözbebeği.
Bu kez Hadise, yılbaşı konseri öncesi paylaştığı hazırlık videosuyla gündeme geldi.
İşte o anlar:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
