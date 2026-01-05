onedio
Makyajsız, Topuksuz, Filtresiz: Hadise'nin Doğal Haline Övgü Yağdı!

Makyajsız, Topuksuz, Filtresiz: Hadise'nin Doğal Haline Övgü Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 09:54

Konserlerle dolu bir yılbaşını geride bırakırken ünlü şarkıcı Hadise’nin paylaştığı video sosyal medyada çok konuşuldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerini tamamladıktan sonra soluğu yılbaşı konserinde alan Hadise, konser öncesi hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. Kuliste ekibiyle birlikte dans ve sahne hazırlığı yaptığı anları kayda alan ünlü şarkıcı, videoda gün boyu makyajsız haliyle dikkat çekti. Hadise’nin doğal hali sosyal medyada çok konuşuldu.

Gelin, o videoya ve gelen yorumlara birlikte bakalım 👇

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise; sahne performansı, imaj değişiklikleri ve özel hayatıyla magazinin adeta gözbebeği.

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise; sahne performansı, imaj değişiklikleri ve özel hayatıyla magazinin adeta gözbebeği.

Yoğun konser temposu 2025 boyunca hız kesmeden devam eden ünlü şarkıcıyı bu yıl hem O Ses Türkiye jüri koltuğunda gördük, hem de sahnede enerjisi yüksek konserleriyle bol bol konuştuk. Kombinleri, dansları ve sahne şovlarıyla dikkat çeken Hadise, özellikle dansçılarıyla hazırladığı iddialı koreografilerle bu yıl da adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, takip edenlerin bildiği üzere hem sıfır makyajlı ve filtresiz pozlarını hem de bol makyajlı, iddialı paylaşımlarını çekinmeden paylaşıyor. 

Hatta 2025’in bitmesine sayılı günler kala 'Güle güle 2025' notunu düştüğü, önden arkadan dekolteli elbisesiyle ettiği kıvrak dans sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Kimileri o dansı 'fazla cringe' bulurken kimileri de 'kraliçeliğini konuşturdu' yorumları yapmıştı.

Kaçıranlar için:

Bu kez Hadise, yılbaşı konseri öncesi paylaştığı hazırlık videosuyla gündeme geldi.

Bu kez Hadise, yılbaşı konseri öncesi paylaştığı hazırlık videosuyla gündeme geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerini tamamladıktan sonra soluğu yılbaşı konserinde alan ünlü şarkıcı, konser öncesi ekibiyle birlikte yaptığı sahne ve dans hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda dikkat çeken detay ise Hadise’nin gün boyu hiç makyaj yapmadan, tamamen doğal haliyle kamera karşısına geçmesi oldu.

Rahat tavırlarıyla dans provalarına katılan, ekibiyle şakalaşan ve hazırlık sürecini keyifle geçiren Hadise’nin bu hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımın ardından yorum yağdı. Doğal haline şaşıranlar kadar 'Makyajsız daha güzel' diyenler de oldu.

İşte o anlar:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

