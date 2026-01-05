"Çok Kıymetli Bir Kadınım!" Melek Mosso’nun İlişki Şartları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Ancak evliliklerinin daha ilk yılından itibaren Mosso ve Sağdıç’ın ilişkisi krizlerle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmeleri, zaman zaman birbirlerini takipten çıkmaları ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Çift, yaşanan her krizin ardından aşklarına bir şans daha verdiklerini söylese de, bu iniş çıkışlar uzun süre konuşuldu.

Ekim ayında ise beklenen haber geldi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini tek celsede ve dostane bir şekilde sonlandırdı. Boşanma haberini ilk kez Melek Mosso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.