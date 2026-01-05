"Çok Kıymetli Bir Kadınım!" Melek Mosso’nun İlişki Şartları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı
Geçtiğimiz Ekim ayında Serkan Sağdıç ile evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso, bu kez aşk ve ilişkiler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Boşanmanın ardından kariyerine odaklanan ünlü şarkıcının 'Okumuşum, kendi paramı kazanıyorum, güzelliğim ve özgüvenim yerinde. Neden birinin derdini çekeyim? Beni değiştirmek isteyecek biriyle neden ilişki yaşayayım?' sözleri sosyal medyada tartışma başlattı.
Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmiş, çiftin düğünü magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Ünlü şarkıcı, şiddetli geçimsizlik iddialarına net bir yanıt vererek, ayrılığın ortak bir karar olduğunu vurguladı.
Boşanmanın ardından kariyerine odaklanan Melek Mosso, bu kez ilişkiler konusundaki bakış açısını açık açık anlattığı sözlerle sosyal medyada tartışma başlattı.
