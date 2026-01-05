onedio
"Çok Kıymetli Bir Kadınım!" Melek Mosso’nun İlişki Şartları Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.01.2026 - 08:55

Geçtiğimiz Ekim ayında Serkan Sağdıç ile evliliğini tek celsede sonlandıran Melek Mosso, bu kez aşk ve ilişkiler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi. Boşanmanın ardından kariyerine odaklanan ünlü şarkıcının 'Okumuşum, kendi paramı kazanıyorum, güzelliğim ve özgüvenim yerinde. Neden birinin derdini çekeyim? Beni değiştirmek isteyecek biriyle neden ilişki yaşayayım?' sözleri sosyal medyada tartışma başlattı. 

Gelin birlikte bakalım 👇

Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmiş, çiftin düğünü magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak evliliklerinin daha ilk yılından itibaren Mosso ve Sağdıç’ın ilişkisi krizlerle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medya hesaplarından birlikte paylaştıkları fotoğrafları silmeleri, zaman zaman birbirlerini takipten çıkmaları ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Çift, yaşanan her krizin ardından aşklarına bir şans daha verdiklerini söylese de, bu iniş çıkışlar uzun süre konuşuldu.

Ekim ayında ise beklenen haber geldi. Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, evliliklerini tek celsede ve dostane bir şekilde sonlandırdı. Boşanma haberini ilk kez Melek Mosso sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğruladı.

Ünlü şarkıcı, şiddetli geçimsizlik iddialarına net bir yanıt vererek, ayrılığın ortak bir karar olduğunu vurguladı.

Mosso açıklamasında, “Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz.Melek Mosso & Serkan Sağdıç'” ifadelerini kullanmıştı.

Boşanmanın ardından kariyerine odaklanan Melek Mosso, bu kez ilişkiler konusundaki bakış açısını açık açık anlattığı sözlerle sosyal medyada tartışma başlattı.

Ünlü şarkıcı, kendisini zorlayacak ya da özgüvenini zedeleyecek bir ilişkiye artık asla tahammülü olmadığını söyledi. 'Hayatım boyunca kendimi geliştirmeye çalışmışım. Bakış açımı değiştirmeye çalışmışım. Okumuşum, öğrenmişim, kazancım yerinde, güzelliğim yerinde, özgüvenim yerinde. Neden birinin derdini çekeyim? Ya da neden özgüvenimi, ruhumu incitmesini izleyeyim? Asla buna izin vermem.” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

X'te bazı kullanıcılar Mosso’nun sözlerini fazla iddialı buldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
