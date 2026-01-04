onedio
Enes Batur'un Son Hali Ortaya Çıktı: Zayıflığı Dikkat Çekti

Gülistan Başköy
04.01.2026 - 16:10

YouTube denince Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, aylar önce aldığı radikal kararla herkesi şaşırtmıştı. 16 milyon abonesi bulunan ve milyonlarca dolarlık değere ulaştığı konuşulan kanalındaki 400’den fazla videoyu bir gecede silmiş, ardından da kanalını kapatmıştı. Aylar sonra Batur’dan sürpriz bir geri dönüş hamlesi geldi. Bir berberde paylaştığı karesiyle çok konuşuldu. Son haline yorumlar da gecikmedi.

Gelin birlikte bakalım 👇

Bir döneme damgasını vuran, YouTube’un Türkiye’de yeni yeni yükselmeye başladığı yıllarda adını herkesin ezberlediği ilk isimlerden biriydi Enes Batur.

YouTube furyasının zirve yaptığı dönemde milyonlarca takipçiye ulaşan Enes Batur, yalnızca videolarıyla değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. O dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Batur, yakaladığı büyük çıkışı avantaja çevirerek kendi filmini bile çekmiş, adını dijital dünyadan ana akım medyaya taşımayı başarmıştı.

Enes Batur’la birlikte anılan bir isim daha vardı: İlk günden bu yana ayrılmaz bir ikili gibi görünen sevgilisi Başak Karahan. Enes Batur’un sosyal medya kariyerinin yükseliş döneminde yanında olan, birlikte içerikler ürettikleri Başak Karahan’la yaşadığı ilişki bir dönem magazin gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Ancak bu aşk yıllar önce sona erdi. İkili yaklaşık yedi yıl önce yollarını ayırdı ve herkes kendi hayatına devam etti.

Asıl fırtına ise Başak Karahan’ın "evleniyoruz" paylaşımının ardından koptu.

Eski sevgilisinin yeni bir hayata adım attığını gören Enes Batur’un bu durumu kabullenemediği, sosyal medyada yaptığı tuhaf paylaşımlarla yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti. O dönemde Enes Batur’un paylaşımları çok konuşulmuş, psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği iddiaları da ortaya atılmıştı. Başak Karahan ise yaşananların ardından sessizliğini bozmuş ve eski sevgilisine tazminat davası açmıştı.

Ancak olaylar bununla da sınırlı kalmadı. Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan’ın düğün gününde radikal bir karar alarak YouTube kanalındaki 400’den fazla videosunu sildi ve kazancı milyon dolarları bulan kanalını kapattı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Aradan geçen sürenin ardından Enes Batur yeniden ortaya çıktı.

Daha önce YouTube kanalından kaldırdığı 400’ü aşkın videosunu tekrar erişime açtı, Instagram profilini güncelledi ve hayranlarına 'geri döndüm' mesajı verdi. Yeniden açılan kanalda yeni içerik paylaşıp paylaşmayacağı merak edilirken, fenomen isim uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Enes Batur, memleketi Antalya’da bir berberde verdiği pozla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Batur’un belirgin şekilde zayıflamış son hali dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya son haline yorum yağdı.

