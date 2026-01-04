Enes Batur'un Son Hali Ortaya Çıktı: Zayıflığı Dikkat Çekti

YouTube furyasının zirve yaptığı dönemde milyonlarca takipçiye ulaşan Enes Batur, yalnızca videolarıyla değil özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyordu. O dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Batur, yakaladığı büyük çıkışı avantaja çevirerek kendi filmini bile çekmiş, adını dijital dünyadan ana akım medyaya taşımayı başarmıştı.

Enes Batur’la birlikte anılan bir isim daha vardı: İlk günden bu yana ayrılmaz bir ikili gibi görünen sevgilisi Başak Karahan. Enes Batur’un sosyal medya kariyerinin yükseliş döneminde yanında olan, birlikte içerikler ürettikleri Başak Karahan’la yaşadığı ilişki bir dönem magazin gündemini fazlasıyla meşgul etmişti. Ancak bu aşk yıllar önce sona erdi. İkili yaklaşık yedi yıl önce yollarını ayırdı ve herkes kendi hayatına devam etti.