Tam da Ex Aşkı Başak Karahan'ın Düğün Günü, Enes Batur'dan Şoke Eden Yeni Bir Hamle Geldi!
Bir dönemin en çok konuşulan YouTuber’ı olan Enes Batur, son dönemde sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik haberinden sonra kontrolsüz davranışlarıyla dikkat çeken Batur, bu kez öyle bir hamle yaptı ki herkesin ağzı açık kaldı. Başak Karahan’ın düğününün olduğu gün, Enes Batur da YouTube kanalında 6 yıldır yüklediği tüm videoları bir anda sildi. 400’den fazla videonun yok olması “Delirmiş” yorumlarını da beraberinde getirdi.
Bir dönemin fenomeni haline gelen, Türkiye’de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bu noktada sahneye giren isim ise yıllarca yanında gördüğümüz Başak Karahan oldu.
Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabında birbirinden alakasız konularla tam 200 tane topluluk gönderisi paylaşmıştı.
Bu kez son hamlesi Başak Karahan'ın düğününün olduğu güne denk geldi.
Silinen video sayısının 400'ü aştığı tahmin edilirken bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.
