Tam da Ex Aşkı Başak Karahan'ın Düğün Günü, Enes Batur'dan Şoke Eden Yeni Bir Hamle Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 09:04

Bir dönemin en çok konuşulan YouTuber’ı olan Enes Batur, son dönemde sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik haberinden sonra kontrolsüz davranışlarıyla dikkat çeken Batur, bu kez öyle bir hamle yaptı ki herkesin ağzı açık kaldı. Başak Karahan’ın düğününün olduğu gün, Enes Batur da YouTube kanalında 6 yıldır yüklediği tüm videoları bir anda sildi. 400’den fazla videonun yok olması “Delirmiş” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Buyrun detaylara...

Bir dönemin fenomeni haline gelen, Türkiye’de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Batur, genç yaşta kariyerinde milyonlarca abonesiyle zirveyi görmüş, hatta sinema filmiyle gişede rekorlara koşmuştu.

Eğlence videoları, oyun yayınları ve şov tarzı içerikleriyle gençlerin idolü haline gelen Batur, zamanla inişli çıkışlı bir kariyer sürecine girdi. Her ne kadar hala hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olsa da, son dönemlerde özel hayatı ve sosyal medya çıkışlarıyla gündem olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

Bu noktada sahneye giren isim ise yıllarca yanında gördüğümüz Başak Karahan oldu.

Enes Batur’un hem özel hayatında hem de içeriklerinde önemli bir yeri olan Karahan, geçtiğimiz günlerde evlendiğini duyurmuştu. Bu gelişmeden sonra Batur’un sosyal medya hesaplarında yaptığı tuhaf paylaşımlar dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde YouTube hesabında birbirinden alakasız konularla tam 200 tane topluluk gönderisi paylaşmıştı.

Aralarında Ayşe Barım, Lvbel C5, Fenerbahçe'nin de olduğu birbirinden bağımsız birçok konuya değinen Youtuber'in psikolojik sorunları olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez son hamlesi Başak Karahan'ın düğününün olduğu güne denk geldi.

Tesadüf müdür bilinmez, Enes Batur tam da o gün son 6 yılda yüklediği videoların tamamını sildi.

Silinen video sayısının 400'ü aştığı tahmin edilirken bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu.

Yılların emeğini bir günde ortadan kaldırması sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Yorum Yazın