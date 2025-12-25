onedio
Bugün Mutlaka Dinlemeniz Gereken 10 Şarkı

Aslı Uysal
25.12.2025 - 14:01

Müzik dünyasının derin bir okyanus olduğunu düşünürsek, keşfedilecek ve dinlenilecek çok şarkı var... Keşke dünyadaki bütün güzel şarkıları dinleyebilsek. Bu yüzden de sana bu listede keşfetmesi ayrı, dinlemesi ayrı harika şarkılar önereceğiz!

1. Men I Trust – Show Me How

2. Rhye – Open

3. Parcels – Tieduprightnow

4. Tamino – Persephone

5. L’Impératrice – Agitations tropicales

6. Jordan Rakei – Talk To Me

7. Roosevelt – Fever

8. The Paper Kites – Electric Indigo

9. Klangstof – Hostage

10. Sinead Harnett – If You Let Me

