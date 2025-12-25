Bugün Mutlaka Dinlemeniz Gereken 10 Şarkı
Müzik dünyasının derin bir okyanus olduğunu düşünürsek, keşfedilecek ve dinlenilecek çok şarkı var... Keşke dünyadaki bütün güzel şarkıları dinleyebilsek. Bu yüzden de sana bu listede keşfetmesi ayrı, dinlemesi ayrı harika şarkılar önereceğiz!
1. Men I Trust – Show Me How
2. Rhye – Open
3. Parcels – Tieduprightnow
4. Tamino – Persephone
5. L’Impératrice – Agitations tropicales
6. Jordan Rakei – Talk To Me
7. Roosevelt – Fever
8. The Paper Kites – Electric Indigo
9. Klangstof – Hostage
10. Sinead Harnett – If You Let Me
