Türkiye’nin En Büyük 10 Bankası Belli Oldu: En Çok Kâr Elde Eden Banka Ziraat Bankası
Türkiye’de geçen yılın verileri incelendiğinde, bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 bankanın toplam karı 674,8 milyar lira oldu. Geçen yıl en yüksek kâr elde eden banka 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası’nı, Garanti Bankası ve VakıfBank takip etti.
Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarına göre Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu.
Geçtiğimiz yıl en fazla kâr elde eden banka Ziraat Bankası oldu.
