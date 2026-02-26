onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Büyük 10 Bankası Belli Oldu: En Çok Kâr Elde Eden Banka Ziraat Bankası

Türkiye’nin En Büyük 10 Bankası Belli Oldu: En Çok Kâr Elde Eden Banka Ziraat Bankası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.02.2026 - 09:22

Türkiye’de geçen yılın verileri incelendiğinde, bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 bankanın toplam karı 674,8 milyar lira oldu. Geçen yıl en yüksek kâr elde eden banka 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası’nı, Garanti Bankası ve VakıfBank takip etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarına göre Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu.

Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarına göre Türkiye’nin en büyük 10 bankası belli oldu.

2025 yılında Ziraat Bankası, VakıfBank, Türkiye İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Bank, DenizBank ve Kuveyt Türk ülkede en yüksek aktif büyüklüğe sahip bankalar olarak sıralandı.

10 banka, aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 38 trilyon liraya ulaştı. Bir önceki yıl en büyük 10 bankanın aktif toplamı yaklaşık 27 trilyon lira düzeyindeydi.

Ziraat Bankası, geçen yıl 8,5 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip banka unvanını korurken en yüksek ikinci aktife sahip olan banka VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 5,4 trilyon liraya ulaştı.

Geçtiğimiz yıl en fazla kâr elde eden banka Ziraat Bankası oldu.

Geçtiğimiz yıl en fazla kâr elde eden banka Ziraat Bankası oldu.

Geçen yıl en yüksek kâr elde eden banka 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Kârlılıkta Garanti BBVA 110,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 70,1 milyar lirayla üçüncü, Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lirayla dördüncü ve Akbank 57,2 milyar lirayla beşinci sırayı aldı.

Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 54,9 milyar lirayla DenizBank, 47,8 milyar lirayla QNB Bank, 40,4 milyar lirayla Kuveyt Türk, 37,8 milyar lirayla Yapı Kredi ve 27,1 milyar lirayla Halkbank izledi.

Bu dönemde kârını en fazla artıran banka yüzde 73,5'le VakıfBank oldu. Bu bankayı, yüzde 68,8'le Yapı Kredi, yüzde 60,4'le Ziraat Bankası, yüzde 48,2'yle Türkiye İş Bankası, yüzde 35,1'le Akbank takip etti.

Geçen yıl, önceki yıla göre kârını QNB Bank yüzde 32,2, Halkbank yüzde 23,1, DenizBank yüzde 22,1, Kuveyt Türk yüzde 16,5 artırdı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025 yılında 674 milyar 829,3 milyon lira net dönem kârı elde etti ve bu bankaların toplam kârı önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın