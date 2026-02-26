Türkiye’nin En Büyük 10 Bankası Belli Oldu: En Çok Kâr Elde Eden Banka Ziraat Bankası

Geçen yıl en yüksek kâr elde eden banka 161,5 milyar lira ile Ziraat Bankası oldu. Kârlılıkta Garanti BBVA 110,6 milyar lirayla ikinci, VakıfBank 70,1 milyar lirayla üçüncü, Türkiye İş Bankası 67,4 milyar lirayla dördüncü ve Akbank 57,2 milyar lirayla beşinci sırayı aldı.

Kârlılık bazında bu bankaları sırasıyla, 54,9 milyar lirayla DenizBank, 47,8 milyar lirayla QNB Bank, 40,4 milyar lirayla Kuveyt Türk, 37,8 milyar lirayla Yapı Kredi ve 27,1 milyar lirayla Halkbank izledi.

Bu dönemde kârını en fazla artıran banka yüzde 73,5'le VakıfBank oldu. Bu bankayı, yüzde 68,8'le Yapı Kredi, yüzde 60,4'le Ziraat Bankası, yüzde 48,2'yle Türkiye İş Bankası, yüzde 35,1'le Akbank takip etti.

Geçen yıl, önceki yıla göre kârını QNB Bank yüzde 32,2, Halkbank yüzde 23,1, DenizBank yüzde 22,1, Kuveyt Türk yüzde 16,5 artırdı.

Böylece Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025 yılında 674 milyar 829,3 milyon lira net dönem kârı elde etti ve bu bankaların toplam kârı önceki yıla kıyasla yüzde 40 artış gösterdi.