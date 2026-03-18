Bitmeyen Dostluk 'Köy' Oldu: Birbirlerinden Ayrılmak İstemeyen Arkadaşlar Kendi Köylerini Kurdu
Teksas'ta uzun yıllardır ayrılmayan dört yakın arkadaş, emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmek için benzersiz bir projeye imza attı. Llano Nehri kıyısında kendi küçük kasabalarını kuran dostlar, sadece 40 bin dolara inşa ettikleri doğa dostu evlerde dayanışma içinde yaşlanmanın formülünü buldu.
Teksas’ın Austin şehri yakınlarında, Llano Nehri’nin huzur veren manzarasına karşı yükselen "Llano Çıkış Stratejisi", dostluğun somut bir yapıya dönüşmüş hali olarak dikkat çekiyor.
Yirmi yılı aşkın süredir birbirlerinden kopmayan dört çift, geleneksel emeklilik hayatı yerine doğayla iç içe ve bir arada olmayı seçti.
Ekonomik kaynaklarını birleştiren grup, mimar Matt Garcia’nın vizyonuyla hem sürdürülebilir hem de düşük maliyetli dört küçük evden oluşan kendilerine ait bir yaşam alanı inşa etti.
Her biri yaklaşık 37 metrekare olan bu modern kulübeler, sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin sert iklim koşullarına meydan okuyor.
Yansıtıcı metal dış cepheler Teksas’ın kavurucu yaz sıcağını geri püskürtürken, özel yalıtımlı pencereler iç mekanın serin kalmasını sağlıyor.
Evlerin iç tasarımında kullanılan kontrplak malzeme, maliyeti düşük tutarken aynı zamanda ferah ve sıcak bir atmosfer sunuyor.
Doğayı korumayı öncelik haline getiren bu küçük kasabada, eğimli çatılar sayesinde yılda yaklaşık 19 bin litre yağmur suyu depolanabiliyor. Bu sistem, bölgedeki kuraklıkla mücadele ederken yerel bitki örtüsünün canlı kalmasına yardımcı oluyor.
Sadece evlerden ibaret olmayan bu yerleşim yerinde, grubun ortak vakit geçirebileceği 140 metrekarelik bir topluluk binası da bulunuyor. Bu binada büyük bir mutfak, yemek alanı ve misafirler için ayrılmış yatak odaları yer alıyor.
Günlerini vahşi doğanın içinde, geyikler ve kuş sesleri arasında geçiren dostlar, bu projeyle modern dünyanın kalabalığından uzaklaşmanın ve sevdikleriyle bir arada yaşlanmanın en ekonomik yolunu keşfetmiş durumdalar.
Boş zamanlarını şimdiden burada değerlendiren sekiz kişilik arkadaş grubu, ileride tamamen bu huzurlu kasabaya yerleşmeyi planlıyor.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
