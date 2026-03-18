Sırtladığı 215 Kiloluk Top Mermisiyle Tarihin Seyrini Değiştiren Kahraman: Seyit Onbaşı

Savaşın ardından Seyit Onbaşı’ya onbaşı unvanı verildi. 1918’de terhis oldu ve köyüne döndü. Geçimini ormancılık ve kömürcülük yaparak sağladı. Kurtuluş Savaşı sırasında yeniden cepheye çağrıldı ve Büyük Taarruz’a katıldı.

Cumhuriyet döneminde Çabuk soyadını aldı. Zeytinyağı fabrikasında çalıştı, ayakkabı tamir etti. 1939 yılında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen adı hala aynı sahneyle anılıyor. 111 yıl sonra bile o an, Çanakkale’nin en güçlü sembollerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.