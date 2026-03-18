Sırtladığı 215 Kiloluk Top Mermisiyle Tarihin Seyrini Değiştiren Kahraman: Seyit Onbaşı

Gökçe Cici
18.03.2026 - 11:35

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl 18 Mart’ta anılıyor. 111. yılda gözler yine kahramanlık hikayelerine çevrildi. O hikayelerden en çok konuşulan isimlerden biri Seyit Onbaşı. Sırtladığı top mermisiyle hafızalara kazındı. Detayları merak edenler için tüm yönleriyle anlatalım...

Reklam

Seyit Onbaşı’nın hikayesi Balıkesir’de başlıyor, adı ise aslında farklı.

Seyit Onbaşı olarak bilinen isim, aslında Seyit Ali Çabuk. 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Manastır köyünde dünyaya geldi. Annesi Emine, babası Abdurrahman’dı. Doğduğu köyün adı yıllar içinde değişti ve bugün Koca Seyit olarak anılıyor.

Askerlikle tanışması 1909 yılına dayanıyor. Osmanlı Ordusu’na katıldıktan sonra Balkan Savaşı’nda görev aldı. Savaş tecrübesi kısa sürede şekillendi. I. Dünya Savaşı başladığında ise Çanakkale Cephesi’nde topçu eri olarak görev yapıyordu.

Hayatı boyunca adını tarihe yazdıracak o anın henüz gelmediğini kimse bilmiyordu.

O an geldiğinde sistem çalışmıyordu... Devreye insan gücü girdi.

Seyit Onbaşı, Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına 275 kg ağırlığında olduğu söylenen mermiyi yükledi. Üçüncü atışta İngilizlerin en büyük savaş gemisi olan HMS Ocean'ı vurdu. Atılan bu top ile gemi yana doğru yattı ve Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak sulara gömüldü. Müttefik donanması Çanakkale'yi terk ettikten sonra, Seyit Ali'ye başarılarından ötürü onbaşı unvanı verildi.

215 mi 275 mi? Yıllardır konuşulan mermi tartışması.

Kaynaklarda merminin ağırlığıyla ilgili farklı bilgiler yer alıyor. Uzun süre 275 kilogram olarak bilinse de yapılan ölçümler net sonucu ortaya koydu.

Mecidiye Tabyası’nda sergilenen orijinal mermi hassas kantarla tartıldı ve ağırlığın 215 kilogram olduğu kesinleşti. O dönemde kullanılan ölçü birimleri nedeniyle 215 okka olarak kayda geçen değer, yıllar içinde kilogram olarak yanlış yorumlandı.

Savaştan sonra sessiz bir hayat... Kahramanlık hikayesi köyüne döndü.

Savaşın ardından Seyit Onbaşı’ya onbaşı unvanı verildi. 1918’de terhis oldu ve köyüne döndü. Geçimini ormancılık ve kömürcülük yaparak sağladı. Kurtuluş Savaşı sırasında yeniden cepheye çağrıldı ve Büyük Taarruz’a katıldı.

Cumhuriyet döneminde Çabuk soyadını aldı. Zeytinyağı fabrikasında çalıştı, ayakkabı tamir etti. 1939 yılında zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Aradan geçen yıllara rağmen adı hala aynı sahneyle anılıyor. 111 yıl sonra bile o an, Çanakkale’nin en güçlü sembollerinden biri olarak hafızalarda yerini koruyor.

Reklam
Reklam
