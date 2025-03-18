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18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları! En Güzel Resimli Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Mesajları ve Sözleri

18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları! En Güzel Resimli Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Mesajları ve Sözleri

Çanakkale
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 10:07

Tarihin en önemli savaşlarından biri ve Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve gururla kutlanıyor. Bu yıl 110. yılını kutladığımız Çanakkale Zaferi, tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez!' sözünü hatırlatırken, bu şanlı günle ilgili mesajlar, şiirler ve sözler de gündeme geliyor. Çanakkale Zaferi'ni Instagram, Facebook, TikTok ya da WhatsApp mesajı ile kutlamak isteyenler en güzel mesajları arıyor.

İşte en güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun ve duygusal resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözler, şiirler ve mesajlar..

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Çanakkale Zaferi, yalnızca I. Dünya Savaşının seyrini değiştiren bir savaş değildir. Aynı zamanda gelecek nesillere anlatılacak gerçek bir kahramanlık öyküsüdür!

Çanakkale Zaferi, yalnızca I. Dünya Savaşının seyrini değiştiren bir savaş değildir. Aynı zamanda gelecek nesillere anlatılacak gerçek bir kahramanlık öyküsüdür!

Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Çanakkale Savaşı, Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında 18 Mart 1915 tarihinde başladı. 9 Ocak 1916'da büyük zaferle sonuçlandı ve 1. Dünya Savaşına damgasını vurdu. 

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 110 yıl geçti! Her yıl bu milli günde sadece kutlamalar yapılmıyor, aynı zamanda Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden binlerce şehidimiz de minnetle anılıyor. Her 18 Mart'ta tüm yurt coşkuyla doluyor... 

İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hem kısa mesajla hem de sosyal medyadan paylaşabileceğiniz en özel mesajlar ve şiirler. 👇

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kutlama Mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Kutlama Mesajları

  • Yedi düvele karşı iman ve inancıyla Dur! Diyen ve Çanakkale Zaferi'ni bizlere yaşatan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Allah aynı inanç ve şuuru bizlere de nasip etsin.

  • 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

  • Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu Toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!

  • Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muhare­belerini kazandıran bu yüksek ruhtur. (Mustafa Kemal Atatürk)

  • Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve sebat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Liman von Sanders)

  • Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlen­meden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. ( Mustafa Kemal Atatürk)

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Sözler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Sözler

  • 'Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.' Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

  • 'Türk milletinin Çanakkale’de göstermiş olduğu kahramanlık, vatan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunun en büyük ispatıdır.' Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun!

  • Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’miz kutlu olsun!

  • 'Çanakkale Geçilmez!' Bu topraklarda verilen kahramanca mücadele asla unutulmayacaktır. Ruhları şad olsun!

  • Bugün, Çanakkale'de yazılan destanın ışığında, millet olarak kenetlenme ve birlik olma günüdür. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları şükranla yâd ediyoruz.

En Özel Resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

En Özel Resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

  • Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

  • Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

  • Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale Geçilmez!

  • Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

  • Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

  • Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

  • Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

En Duygusal ve Anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma ve Kutlama Mesajları

En Duygusal ve Anlamlı 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma ve Kutlama Mesajları

  • 'Çanakkale geçilmez! Bu destanı yazan kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz.'

  • 'Aziz şehitlerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız.'

  • 'Siperlerde yazılan bu destan, vatan sevgisinin en asil göstergesidir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.'

  • 'Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna gözünü kırpmadan can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.'

  • 'Toprağı vatan yapan, uğrunda ölenlerdir!' 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

  • 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.' (M. Akif Ersoy)

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Şiirleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Şiirleri

Zafer Türküsü

'Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşar da gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşı boşana boşana gider!

Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir ey delikanlı

Diriler şerefli ölüler şanlı

Yurt için döğüşen başı dumanlı

Her zaman bu şandan, o şana gider.'

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri

En Güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi Şiirleri

Bir Yolcuya

'Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bir tümsek, Anadolu'nda,

İstiklâl uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.'

Necmettin Halil ONAN

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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