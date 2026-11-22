ABD'de elektrik kesintileri ve siber saldırı ihtimaline ilişkin kaygılar, temel ihtiyaç ürünlerine olan talebi artırdı. Kredi kartı harcamaları analizine göre 12-17 Kasım tarihleri arasında en az altı büyük teknoloji arızası meydana geldi. Bu dönemde acil durum ürünleri satan markalara yapılan harcama, geçen yılın aynı tarih aralığına göre yaklaşık yüzde 400 yükseldi. Bazı ürünlerin satışları ise beş katına ulaştı.