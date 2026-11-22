ABD'de Teknoloji Arızalarının Ardından Acil Durum Ürünlerine Harcama Yüzde 400 Arttı
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ABD'de 12-17 Kasım tarihleri arasında en az altı büyük teknoloji arızası yaşandı ve tüketiciler olası krizlere karşı alışveriş yapmaya başladı. Kredi kartı harcamaları analizine göre acil durum ürünleri satan markalara yapılan harcama geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 400 yükseldi. İçme suyu, uzun süre saklanabilen gıdalar, jeneratörler ve hayatta kalma kitleri alışveriş listelerinin başına yerleşti.
Altı arızanın ardından harcama yüzde 400 arttı.
Ready America'nın internet satışları beş katına çıktı.
Wall Street'in gözü perakende devlerinde.
Yatırımcılar altına ve siber güvenliğe yöneldi.
YouTube'da hayatta kalma aramaları yüzde 5 bin arttı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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