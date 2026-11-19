Mizuho'nun verilerine göre Costco'nun internet sitesinde satılan 26 yüksek fiyatlı jeneratörden 21'i 15 Kasım pazar günü itibarıyla stokta yoktu. Tükenenler arasında yaklaşık 7 bin dolarlık bir Kohler modeli de vardı. Bu oran mağazalardaki toplam jeneratör stokunun yüzde 80'inin bittiği anlamına gelmiyor, yalnızca takip edilen üst segment modelleri kapsıyor.

Analistler talepten başka perakendecilerin de yararlanabileceğini düşünüyor: Walmart, Sam's Club, Home Depot, Lowe's ve Tractor Supply. Mizuho, Costco'nun hisse hedef fiyatını 1.100 dolardan 1.150 dolara yükseltti. Hisse salı günü 1.110,08 dolar civarında işlem gördü.

Rakamlar panik alışverişinin kasımdaki kesintilerden önce de hareketlendiğini gösteriyor. Mizuho'nun tahminine göre Costco'nun ABD'deki karşılaştırılabilir satışları ekim ayının ilk üç haftasında yüzde 6-7 artarken, son haftada yüzde 11-12'ye çıktı. Şirketin ekim ayı net satışları 24,5 milyar dolara ulaştı, bu geçen yıla göre yüzde 12,6'lık artış demek. Costco çeyreklik sonuçlarını 10 Aralık'ta açıklayacak.