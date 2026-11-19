ABD'de Art Arda Kesintiler Panik Alışverişini Başlattı: Costco'da 26 Jeneratörün 21'i Tükendi
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ABD'de Microsoft Outlook'tan FAA'nın ülke çapındaki uçuş durdurmasına, büyük bankalardan Apple servislerine uzanan kesintiler zinciri, siber saldırı korkusuyla birlikte panik alışverişini de tetikledi. Costco'da pirinç, konserve, su, jeneratör ve pil satışları hızla yükselirken, Mizuho Securities şirketin hisse hedef fiyatını 1.100 dolardan 1.150 dolara çıkardı. Hiçbir kesinti resmen siber saldırıya bağlanmadı ama art arda yaşanan sorunlar Kongre'ye uzanan bir 'tesadüf mü?' tartışması başlattı.
Kaynak: Daily Mail
Costco, pirinç, konserve ve su satışlarındaki artışı doğruladı.
Costco'nun internet sitesinde izlenen 26 üst segment jeneratörün 21'i pazar gününe kadar tükendi.
FAA'nın cuma günü ilan ettiği ülke çapındaki uçuş durdurma, 11 Eylül'den bu yana yalnızca ikinci kez yaşandı.
Kongre'den peş peşe tepki geldi: "Bunların hepsi tesadüfse, tarihin en büyük tesadüfü olur."
Yönetim kesintilerin birbiriyle ilgisi olmadığını söylüyor, güvenlik uzmanları ise zamanlamaya dikkat çekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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