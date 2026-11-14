11 Eylül'den Sonra İkinci Kez: ABD'de Tüm Uçuşlar 4 Saat Durdu, 6 Bin Sefer İptal Edildi

Radar ve haberleşme sistemlerinde yerel saatle 15.36'da başlayan dengesizlik, ABD semalarını 4 saat boyunca kilitledi.

FAA, 13 Kasım öğleden sonra hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan geçici bir telekomünikasyon kesintisini gerekçe göstererek ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu. Kurumun açıklamasında uluslararası uçuşların tek tek değerlendirileceği bildirildi. Washington Dulles, San Francisco ve Chicago O'Hare gibi ülkenin en yoğun havalimanlarında yolcular saatlerce terminallerde bekledi.

United Airlines, havada bulunan uçakların seferlerine devam edeceğini ancak yasak sürdüğü müddetçe yeni iç hat uçuşu kaldırılmayacağını duyurdu. American Airlines da benzer bir açıklama yaparak havadaki uçakların varış noktalarına ilerleyebileceğini bildirdi. FlightAware verilerine göre karar, iptal edilen ve ertelenenlerle birlikte yaklaşık 7 bin seferi doğrudan etkiledi.

FAA'nın bu kararı, kritik bir bilgisayar sisteminin çöktüğü Ocak 2023'ten bu yana ilk, 11 Eylül 2001'den bu yana ise ülke genelindeki ikinci kapsamlı uçuş durdurma uygulaması olarak kayıtlara geçti.