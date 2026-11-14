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11 Eylül'den Sonra İkinci Kez: ABD'de Tüm Uçuşlar 4 Saat Durdu, 6 Bin Sefer İptal Edildi

11 Eylül'den Sonra İkinci Kez: ABD'de Tüm Uçuşlar 4 Saat Durdu, 6 Bin Sefer İptal Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 09:03
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ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası, ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışları 4 saati aşkın süre durdurdu. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) aldığı karar Türkiye saatiyle 04.15'te kaldırıldı. Krizin nedeni belli oldu.

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ABD'de 6 bin uçuş iptal edildi. Krizin sebebi belli oldu.

ABD'de 6 bin uçuş iptal edildi. Krizin sebebi belli oldu.

Radar ve haberleşme sistemlerinde yerel saatle 15.36'da başlayan dengesizlik, ABD semalarını 4 saat boyunca kilitledi.

FAA, 13 Kasım öğleden sonra hava trafik kontrol merkezlerinde yaşanan geçici bir telekomünikasyon kesintisini gerekçe göstererek ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışları durdurdu. Kurumun açıklamasında uluslararası uçuşların tek tek değerlendirileceği bildirildi. Washington Dulles, San Francisco ve Chicago O'Hare gibi ülkenin en yoğun havalimanlarında yolcular saatlerce terminallerde bekledi.

United Airlines, havada bulunan uçakların seferlerine devam edeceğini ancak yasak sürdüğü müddetçe yeni iç hat uçuşu kaldırılmayacağını duyurdu. American Airlines da benzer bir açıklama yaparak havadaki uçakların varış noktalarına ilerleyebileceğini bildirdi. FlightAware verilerine göre karar, iptal edilen ve ertelenenlerle birlikte yaklaşık 7 bin seferi doğrudan etkiledi.

FAA'nın bu kararı, kritik bir bilgisayar sisteminin çöktüğü Ocak 2023'ten bu yana ilk, 11 Eylül 2001'den bu yana ise ülke genelindeki ikinci kapsamlı uçuş durdurma uygulaması olarak kayıtlara geçti.

"Sorun eski donanımlardan kaynaklandı."

"Sorun eski donanımlardan kaynaklandı."

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi. Duffy, radar ve haberleşme sistemlerinin tamamen çökmediğini, yaşanan dengesizlikler nedeniyle ihtiyaten uçuşları durdurduklarını söyledi. Trump döneminde yenilenen cihazlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığını vurgulayan Duffy, arızanın eski donanımlardan çıktığını belirtti.

'Bu akşam saat 20.15'te hava sahasını yeniden açtık' diyen Duffy, her uçuşun hemen kalkmayacağını, normale dönüşün yavaş ilerleyeceğini ifade etti. Bakan, hava trafik kontrol altyapısının en son teknolojiyle baştan inşa edilmesi gerektiğini savunarak 'Başkan Trump 30 milyar dolar talep etti, ancak ben 50 milyar dolar gerektiğini düşünüyorum' dedi. Duffy, 12,5 milyar dolarlık yasa tasarısıyla başlayan yenileme sürecinin yalnızca kısmi bir finansman olduğunu da hatırlattı.

Arızanın bir siber saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu yanıtlayan Mullin ise şu ana kadar böyle bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Olayın mekanik bir sorun gibi göründüğünü ancak incelemenin sürdüğünü belirten Mullin, kamuoyunda konuşulan Microsoft bağlantısını da reddetti. Mullin, 'Hiçbir zaman can güvenliği riski oluşmadı, hiçbir uçuş tehlikeye girmedi. Bu adımı tamamen ihtiyat amacıyla attık' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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