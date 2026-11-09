ABD, Türkiye'nin Üç Komşusunun Olduğu Listeyi Paylaştı: "Hiçbir Sebeple Bu 23 Ülkeye Gitmeyin"
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ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, resmî X hesabı TravelGov'dan Seviye 4 'Seyahat Etmeyin' uyarısı bulunan 23 ülkenin listesini paylaştı. Uyarı sisteminin en üst basamağında Afganistan'dan Yemen'e, Haiti'den Kuzey Kore'ye kadar uzanan bir coğrafya var ve Türkiye'nin komşuları İran, Irak ve Suriye de bu ülkeler arasında yer alıyor.
Kaynak: ABD Dışişleri Bakanlığı / TravelGov
Dışişleri Bakanlığının paylaştığı kırmızı görselde 23 ülke "Seyahat Etmeyin" başlığı altında alt alta sıralandı.
Listede Batı Yarımküre'den yalnızca Haiti yer alıyor, geri kalan 22 ülke Afrika, Asya ve Avrupa'da.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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