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ABD, Türkiye'nin Üç Komşusunun Olduğu Listeyi Paylaştı: "Hiçbir Sebeple Bu 23 Ülkeye Gitmeyin"

ABD, Türkiye'nin Üç Komşusunun Olduğu Listeyi Paylaştı: "Hiçbir Sebeple Bu 23 Ülkeye Gitmeyin"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 20:00
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ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, resmî X hesabı TravelGov'dan Seviye 4 'Seyahat Etmeyin' uyarısı bulunan 23 ülkenin listesini paylaştı. Uyarı sisteminin en üst basamağında Afganistan'dan Yemen'e, Haiti'den Kuzey Kore'ye kadar uzanan bir coğrafya var ve Türkiye'nin komşuları İran, Irak ve Suriye de bu ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: ABD Dışişleri Bakanlığı / TravelGov

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Dışişleri Bakanlığının paylaştığı kırmızı görselde 23 ülke "Seyahat Etmeyin" başlığı altında alt alta sıralandı.

Dışişleri Bakanlığının paylaştığı kırmızı görselde 23 ülke "Seyahat Etmeyin" başlığı altında alt alta sıralandı.

Paylaşımda yer alan ülkeler şöyle: Afganistan, Belarus, Burkina Faso, Burma (Myanmar), Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, İran, Irak, Lübnan, Libya, Mali, Nijer, Kuzey Kore, Rusya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Uganda, Ukrayna ve Yemen. Listenin 11'i Afrika kıtasında, yani neredeyse yarısı.

Bakanlık, seyahat uyarılarını 1'den 4'e kadar seviyelerle yayımlıyor. Seviye 4, 'seyahat etmeyin' anlamına geliyor ve yerel koşullara ve/veya ABD'nin o ülkedeki vatandaşlarına yardım etme kapasitesinin sınırlı olmasına göre veriliyor. Bakanlığın bu seviye için kullandığı ifade net: 'Buralar tehlikeli. Hiçbir sebeple gitmeyin.'

Liste yeni bir karar değil. Bakanlığın daha önce paylaştığı 21 ülkelik listede Demokratik Kongo ve Uganda yer almıyordu, bu iki ülke sonradan eklendi. Seviye 3 ve 4 uyarıları ise en az altı ayda bir gözden geçiriliyor. Hedef ülkenin güncel uyarısına travel.state.gov/destination adresinden bakılabiliyor.

Listede Batı Yarımküre'den yalnızca Haiti yer alıyor, geri kalan 22 ülke Afrika, Asya ve Avrupa'da.

Listede Batı Yarımküre'den yalnızca Haiti yer alıyor, geri kalan 22 ülke Afrika, Asya ve Avrupa'da.

Karayipler'deki Haiti, Seviye 4 listesinde Amerika kıtasını temsil eden tek ülke. Görseldeki kare, başkent Port-au-Prince'in sokaklarından.

Geri kalan ülkeler üç ayrı bölgeye dağılıyor. Orta Doğu'da Irak, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen var. Asya'dan Afganistan, Burma ve Kuzey Kore, Avrupa'dan ise Belarus, Rusya ve Ukrayna listeye girdi. Afrika'daki 11 ülke ise Burkina Faso, Çad, Demokratik Kongo, Libya, Mali, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Sudan, Güney Sudan ve Uganda.

Türkiye'ye sınırı olan İran, Irak ve Suriye'nin hepsi listede. Bakanlığın paylaşımı, vatandaşlarına bu ülkelere gitmemeleri çağrısını bir kez daha hatırlatıyor.

Yapılan paylaşım şu şekile:

Gidilmemesi konusunda uyarılan ülkeler: 

⛔Afganistan 

⛔Belarus 

⛔Burkina Faso 

⛔Burma 

⛔Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) 

⛔Çad 

⛔Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) 

⛔Haiti 

⛔İran 

⛔Irak 

⛔Lübnan 

⛔Libya 

⛔Mali 

⛔Nijer 

⛔Kuzey Kore 

⛔Rusya 

⛔Somali 

⛔Güney Sudan 

⛔Sudan 

⛔Suriye 

⛔Uganda 

⛔Ukrayna 

⛔Yemen

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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