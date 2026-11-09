ABD, Türkiye'nin Üç Komşusunun Olduğu Listeyi Paylaştı: "Hiçbir Sebeple Bu 23 Ülkeye Gitmeyin"

Paylaşımda yer alan ülkeler şöyle: Afganistan, Belarus, Burkina Faso, Burma (Myanmar), Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, İran, Irak, Lübnan, Libya, Mali, Nijer, Kuzey Kore, Rusya, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Uganda, Ukrayna ve Yemen. Listenin 11'i Afrika kıtasında, yani neredeyse yarısı.

Bakanlık, seyahat uyarılarını 1'den 4'e kadar seviyelerle yayımlıyor. Seviye 4, 'seyahat etmeyin' anlamına geliyor ve yerel koşullara ve/veya ABD'nin o ülkedeki vatandaşlarına yardım etme kapasitesinin sınırlı olmasına göre veriliyor. Bakanlığın bu seviye için kullandığı ifade net: 'Buralar tehlikeli. Hiçbir sebeple gitmeyin.'

Liste yeni bir karar değil. Bakanlığın daha önce paylaştığı 21 ülkelik listede Demokratik Kongo ve Uganda yer almıyordu, bu iki ülke sonradan eklendi. Seviye 3 ve 4 uyarıları ise en az altı ayda bir gözden geçiriliyor. Hedef ülkenin güncel uyarısına travel.state.gov/destination adresinden bakılabiliyor.