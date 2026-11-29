Maaşını İsteyen İşçilere Irkçı Sözler: Bursalı Tekstil Patronunun Videosu Sosyal Medyada Tepki Çekti
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Bursa'da maaşlarını alamadıkları için işten ayrılan ve bir AVM'deki mağaza önünde eylem yapan tekstil işçilerine yönelik işveren sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşverenin sosyal medyada yayımladığı videoda işçilere hakaretlerde bulunması kullanıcıların tepkisine yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işveren hakkında müfettiş görevlendirdi.
İşte detaylar...
Alacaklarını alamayan işçiler, firmanın üretim yaptığı markanın mağazası önüne gitti.
İşverenin videosundaki sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Bakanlık, işveren hakkında müfettiş görevlendirdi.
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