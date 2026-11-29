Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, videoda çalışanlara yönelik ırkçı ve hakaret içeren ifadeler kullanıldığının kamuoyuna yansıdığını açıkladı. İşçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği iddiaları da incelenecek. Bunun için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirildi.

Bakanlık, çalışanların emeklerinin karşılığını zamanında ve eksiksiz almasının, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesinin çalışma hayatının temel ilkelerinden olduğunu vurguladı ve konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle: