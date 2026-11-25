Bir sosyal medya kullanıcısının maaş ve kira hesabı X'te kısa sürede gündem oldu.

@vsmorow kullanıcı adlı hesap, çalıştığı kuruma 1,5 yılda 18 milyon lira kazandırdığını, aynı sürede eline geçen toplam paranın ise 600 bin lira olduğunu yazdı. Paylaşıma göre bu tutarın 336 bin lirası, yani yarısından fazlası kiraya gitti. Aylığa vurulduğunda yaklaşık 33 bin liralık gelirin 18 bin 700 lirası kiraya gidiyor.

'Nefes alamıyorum artık' sözleriyle biten paylaşıma kısa sürede binlerce yanıt geldi.

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