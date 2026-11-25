1,5 Yılda Şirkete 18 Milyon Kazandırdığını Söyleyen Çalışanın Maaş Hesabı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Bir sosyal medya kullanıcısının maaş ve kira hesabı X'te kısa sürede gündem oldu.
@vsmorow kullanıcı adlı hesap, çalıştığı kuruma 1,5 yılda 18 milyon lira kazandırdığını, aynı sürede eline geçen toplam paranın ise 600 bin lira olduğunu yazdı. Paylaşıma göre bu tutarın 336 bin lirası, yani yarısından fazlası kiraya gitti. Aylığa vurulduğunda yaklaşık 33 bin liralık gelirin 18 bin 700 lirası kiraya gidiyor.
'Nefes alamıyorum artık' sözleriyle biten paylaşıma kısa sürede binlerce yanıt geldi.
"Nefes alamıyorum artık"
Sosyal medyadan gelen yorumlar ise ikiye bölündü.
"Vaktinin ederi de bellidir."
"Kendini bu kadar önemli görme."
"... bu kadar değersiz görülmeyi hak etmiyor."
"...patron size ölmeyeceğiniz kadar maaş verir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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