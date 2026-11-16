Kredi Kartı Borcun Maaşının Ne Kadarı? Anket Sonucu Belli Oldu: 'Maaşımdan Fazla'

Ankette en çok oyu 837 kişiyle 'Maaşımdan fazla' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 31,8'i, kredi kartı borcunun aylık gelirini aştığını söyledi. Yani her üç okurdan biri, kartıyla yaptığı harcamayı tek bir maaşla kapatamayacak durumda.

Buna 'Bir maaş kadar' diyen 311 kişi (yüzde 11,8) eklendiğinde, okurların yüzde 43,6'sının kart borcunun en az bir maaşa ulaştığı görülüyor. Borcu olduğunu belirtenlerin toplamı ise 1.652 kişiyle katılımcıların yüzde 62,7'sine karşılık geliyor.