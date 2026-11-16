Kredi Kartı Borcun Maaşının Ne Kadarı? Anket Sonucu Belli Oldu: 'Maaşımdan Fazla'
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Onedio'nun 'Kredi kartı borcun maaşının ne kadarı? (Aramızda kalacak...)' anketine 2.636 kişi katıldı. Okurların yüzde 31,8'i (837 kişi) kart borcunun maaşından fazla olduğunu söyledi ve bu seçenek birinci oldu. Yüzde 23,9'u (629 kişi) borcunu her ay kapattığını belirtti. Üçüncü sırada yüzde 13,5 ile 'Kartım yok, nakit insanıyım' seçeneği yer aldı.
Okurların yüzde 31,8'i "Maaşımdan fazla" dedi.
Her 4 kişiden 1'i borcunu her ay kapatıyor, 355 kişinin kartı yok.
Maaşın yarısı veya çeyreği kadar borcu olanlar yüzde 19,1'de kaldı.
"Kredi kartı borcun maaşının ne kadarı? (Aramızda kalacak...)" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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