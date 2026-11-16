article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Kredi Kartı Borcun Maaşının Ne Kadarı? Anket Sonucu Belli Oldu: 'Maaşımdan Fazla'

Kredi Kartı Borcun Maaşının Ne Kadarı? Anket Sonucu Belli Oldu: 'Maaşımdan Fazla'

Kredi Kartı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
16.11.2026 - 10:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Onedio'nun 'Kredi kartı borcun maaşının ne kadarı? (Aramızda kalacak...)' anketine 2.636 kişi katıldı. Okurların yüzde 31,8'i (837 kişi) kart borcunun maaşından fazla olduğunu söyledi ve bu seçenek birinci oldu. Yüzde 23,9'u (629 kişi) borcunu her ay kapattığını belirtti. Üçüncü sırada yüzde 13,5 ile 'Kartım yok, nakit insanıyım' seçeneği yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okurların yüzde 31,8'i "Maaşımdan fazla" dedi.

Okurların yüzde 31,8'i "Maaşımdan fazla" dedi.

Ankette en çok oyu 837 kişiyle 'Maaşımdan fazla' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 31,8'i, kredi kartı borcunun aylık gelirini aştığını söyledi. Yani her üç okurdan biri, kartıyla yaptığı harcamayı tek bir maaşla kapatamayacak durumda.

Buna 'Bir maaş kadar' diyen 311 kişi (yüzde 11,8) eklendiğinde, okurların yüzde 43,6'sının kart borcunun en az bir maaşa ulaştığı görülüyor. Borcu olduğunu belirtenlerin toplamı ise 1.652 kişiyle katılımcıların yüzde 62,7'sine karşılık geliyor.

Her 4 kişiden 1'i borcunu her ay kapatıyor, 355 kişinin kartı yok.

Her 4 kişiden 1'i borcunu her ay kapatıyor, 355 kişinin kartı yok.

İkinci sırada 629 oyla (yüzde 23,9) 'Borcum yok, her ay kapatırım' seçeneği yer aldı. Kartını düzenli ödeyenlerin payı, ankete katılanların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Üçüncü sıradaki 'Kartım yok, nakit insanıyım' seçeneğini 355 kişi (yüzde 13,5) işaretledi. Kart borcu olmayanlar, yani her ay borcunu kapatanlarla kartı olmayanlar birlikte düşünüldüğünde 984 kişi ediyor. Bu da okurların yüzde 37,3'ünün kart borcu taşımadığı anlamına geliyor.

Maaşın yarısı veya çeyreği kadar borcu olanlar yüzde 19,1'de kaldı.

Maaşın yarısı veya çeyreği kadar borcu olanlar yüzde 19,1'de kaldı.

'Maaşın yarısı kadar' diyenlerin sayısı 286 (yüzde 10,8), 'Maaşın çeyreği kadar' diyenlerin sayısı ise 218 (yüzde 8,3) oldu. İki seçenek birlikte katılımcıların yüzde 19,1'ini oluşturuyor.

Sonuçlar, kart borcunun gündelik harcamaların ötesine geçtiğini düşündürüyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen yıl TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda hanehalkı borcunun yaklaşık yarısının kredi kartı borcundan oluştuğunu belirtmişti. BDDK da ekim ayında kredi kartlarında asgari ödeme tutarının hesabında esas alınan limit eşiğini 100 bin liraya yükseltti. Düzenlemeye göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda asgari ödeme dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin liranın üzerinde olan kartlarda yüzde 40'ı olarak uygulanıyor.

"Kredi kartı borcun maaşının ne kadarı? (Aramızda kalacak...)" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Kredi kartı borcun maaşının ne kadarı? (Aramızda kalacak...)" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Maaşımdan fazla / 837 oy

2. Borcum yok, her ay kapatırım / 629 oy

3. Kartım yok, nakit insanıyım / 355 oy

4. Bir maaş kadar / 311 oy

5. Maaşın yarısı kadar / 286 oy

6. Maaşın çeyreği kadar / 218 oy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın