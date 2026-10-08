Kredi Kartında Kritik Tarih 1 Ocak 2027: Limitler Gelire Göre Yeniden Hesaplanacak

Birden fazla bankadan kredi kartı kullananlar için limit değerlendirmesinde tek tek kartlar yerine tüm kartların toplamı önem taşıyacak. Toplam limiti belirlenen sınırları aşan kişilerin değerlendirmesi bankalar tarafından bu tutar üzerinden yapılabilecek. Yeni başvurularda da gelire bağlı sistem uygulanacak ve bankalar limit belirlerken müşterinin gelirinin yanı sıra kredi notunu, mevcut borçlarını ve ödeme geçmişini de değerlendirmeye devam edecek. BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla asgari ödemede 50 bin TL olan limit eşiği ise 100 bin TL'ye çıkarıldı. Limiti 100 bin TL ve altındaki kartlarda dönem borcunun yüzde 20'si, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı asgari ödeme olarak uygulanıyor.