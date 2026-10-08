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Kredi Kartında Kritik Tarih 1 Ocak 2027: Limitler Gelire Göre Yeniden Hesaplanacak

Kredi Kartında Kritik Tarih 1 Ocak 2027: Limitler Gelire Göre Yeniden Hesaplanacak

Kredi Kartı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 18:36
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Kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getiren düzenlemede geri sayım başladı ve bankaların çalışmayı 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanıyor. Yeni sistemde bir kişinin farklı bankalardaki kartlarının toplam limiti esas alınacak. BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla başlayan süreç, en çok yüksek limitli kart sahiplerini ilgilendiriyor. Gelir üzerinden yapılacak hesapta ilk yıl ve sonraki yıllar için farklı katsayılar uygulanacak.

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Bankalara son tarih 1 Ocak 2027.

Bankalara son tarih 1 Ocak 2027.

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla yeni kredi kartı başvurularında ve mevcut kartların limit artışlarında müşterilerin gelirleri esas alınmaya başlanmıştı, gelir bilgilerinin de bankaların kabul ettiği belgelerle doğrulanması öngörülüyor. Yeni sisteme göre toplam kredi kartı limiti ilk yıl aylık ortalama gelirin iki katını, ikinci yıl ve sonrasında ise dört katını aşmayacak. Tarih yaklaşırken yüksek limitli kartların yeniden değerlendirilmesi ve müşterilerin gelir bilgilerinin güncellenmesi gerekebilir. Uygulamanın hangi yöntemle ve hangi kapsamda yürütüleceğine dair yeni bir açıklama bekleniyor.

400 bin liranın üzerindeki limitlere kesinti geldi.

400 bin liranın üzerindeki limitlere kesinti geldi.

2026 yılının başındaki düzenleme, toplam kredi kartı limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan müşteriler için limit azaltımı hükümlerini de getirmişti. Toplam limiti 400 bin TL ile 750 bin TL arasında olan kartlarda belirli oranlarda azaltım öngörülürken, 750 bin TL'nin üzerindeki limitlerde daha yüksek oranlı bir düşüş uygulanması kararlaştırılmıştı. Eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin bazı özel düzenlemeler de limit hesaplamasına dahil edildi.

Farklı bankalardaki kartlar tek hesapta.

Farklı bankalardaki kartlar tek hesapta.

Birden fazla bankadan kredi kartı kullananlar için limit değerlendirmesinde tek tek kartlar yerine tüm kartların toplamı önem taşıyacak. Toplam limiti belirlenen sınırları aşan kişilerin değerlendirmesi bankalar tarafından bu tutar üzerinden yapılabilecek. Yeni başvurularda da gelire bağlı sistem uygulanacak ve bankalar limit belirlerken müşterinin gelirinin yanı sıra kredi notunu, mevcut borçlarını ve ödeme geçmişini de değerlendirmeye devam edecek. BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli kararıyla asgari ödemede 50 bin TL olan limit eşiği ise 100 bin TL'ye çıkarıldı. Limiti 100 bin TL ve altındaki kartlarda dönem borcunun yüzde 20'si, bu tutarın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40'ı asgari ödeme olarak uygulanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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