Kredi Kartında Kritik Tarih 1 Ocak 2027: Limitler Gelire Göre Yeniden Hesaplanacak
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Kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getiren düzenlemede geri sayım başladı ve bankaların çalışmayı 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması planlanıyor. Yeni sistemde bir kişinin farklı bankalardaki kartlarının toplam limiti esas alınacak. BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla başlayan süreç, en çok yüksek limitli kart sahiplerini ilgilendiriyor. Gelir üzerinden yapılacak hesapta ilk yıl ve sonraki yıllar için farklı katsayılar uygulanacak.
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Bankalara son tarih 1 Ocak 2027.
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400 bin liranın üzerindeki limitlere kesinti geldi.
Farklı bankalardaki kartlar tek hesapta.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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