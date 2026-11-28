Fransa'da Yüz Örtmek, Maldivler'de Bikini: 7 Ülkenin Kıyafet Yasakları Bugün Ne Durumda?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu 7 kıyafet yasağından biri Nisan 2011'den beri uygulanıyor, bir diğeri 2021'de mahkeme kararıyla iptal edildi. Seyahat listelerinde yıllardır dolaşan bu yasakların bugünkü durumuna baktık. Kimi sürüyor, kimi değişti, kimi de hiç anlatıldığı gibi olmamış.
1. Fransa'da kamusal alanda yüzü örtmek yasak, başörtüsü bu yasağın kapsamında değil.
2. Cinque Terre patikalarına parmak arası terlikle çıkana ceza kesiliyor.
3. Nijerya'da sivillerin askerî kamuflaj giymesi yasak.
4. Abaya ve başörtüsü Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara zorunlu değil.
5. Maldivler'de bikini her plajda giyilmiyor.
6. "Mini etek yasağı" diye anılan Uganda yasası 2021'de iptal edildi.
7. Topuklu ayakkabıyla Yunanistan'daki antik alanlara girilmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın