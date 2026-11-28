Ülkede mayo yasak değil ama nerede giyildiği önemli. Turistlere ayrılmış tatil adalarında bikiniyle denize girilebiliyor. Yerel halkın yaşadığı adalarda ise omuzların kapalı tutulması, denize girerken de kolların ve üst bacakların örtülmesi bekleniyor. Maafushi gibi bazı yerleşik adalarda turistlere ayrılmış, 'bikini plajı' denen bölümler var ve bikini bu bölümlerde de serbest. Üstsüz güneşlenmek ve çıplaklık tatil adaları dahil her yerde yasak.