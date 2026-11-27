Tolga K.Ç., Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon ve Yapım İşleri bünyesinde inşaat mühendisi olarak görev yapıyor. Şehitliklerin ıslahından restorasyon projelerine, maliyet hesaplarından kesin kabul işlemlerine kadar pek çok sürecin merkezinde yer aldığı belirtiliyor.

İddiaya göre restorasyon işleri davetiye usulüyle ihaleye çıkarılıyor. İhale başlamadan önce yaklaşık maliyet hesaplarına müdahale edilerek özel kalemlerdeki tutarlar şişiriliyor. Davet edilen üç firmanın da 'tanıdık' şirketlerden seçildiği, böylece rekabetin fiilen ortadan kaldırıldığı öne sürülüyor.

Dosyadaki bir başka iddia ise Tarihi Alan mevzuatındaki 'sınırsız keşif artışı' maddesiyle ilgili. Bu maddenin yolsuzluk için kılıf olarak kullanıldığı, mevcut projelere yeni iş kalemleri ve yeni restorasyon bölgeleri eklenerek ihale kapsamının ve bütçenin katlanarak büyütüldüğü söyleniyor. Soruşturmanın tahmini büyüklüğünün yaklaşık 5 milyar lira olduğu belirtiliyor.

(Görsel Kaynak: Patronlar Dünyası)