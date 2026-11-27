Milyarlık Kamu Zararı: Hem Eşine Hem Sevgilisine 'ASK' Plakalı Araçlar Hediye Etmiş
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nda milyarlarca liralık kamu zararı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 6 personel hakkında soruşturma sürüyor. Dosyaya yansıyan iddiaya göre inşaat mühendisi Tolga K.Ç., kurumla iş yapan firmalardan sağladığı haksız kazançla eşine Mercedes, sevgilisi Pelin Y.'ye ise Porsche, BMW ve Mini Cooper marka araçlar aldı. Alınan araçların her birine 'ASK' plakası taktırıldığı öne sürülüyor.
Davetiye usulü ihalelerde fiyatların şişirildiği iddia ediliyor.
Hem eşe hem sevgiliye aynı plakalı araçlar hediye ettiği ileri sürüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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