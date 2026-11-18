Hakkında Soruşturma İzni Talep Edilen Şahap Kavcıoğlu Yargılanırsa Tüm Masraflarını BDDK Ödeyecek!
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İstifa eden eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun önündeki iki yıllık ödeme hakkına bir ayrıntı daha eklendi: Bankacılık Kanunu uyarınca hakkında dava açılırsa dava giderleri ve avukatlık ücreti de BDDK bütçesinden karşılanabilecek. İktisatçı İnan Mutlu durumu 'Kavcıoğlu sadece iki yıl maaş almaya devam etmeyecek. Yargılanırsa dava ve avukatlık masraflarını da BDDK karşılayacak' sözleriyle duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni istemişti.
Kaynak: Sözcü, Kısadalga, Evrensel
Şahap Kavcıoğlu sadece iki yıl maaş almaya devam etmeyecek, yargılanırsa dava ve avukatlık masrafları da BDDK'dan çıkacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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