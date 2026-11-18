İnan Mutlu'nun paylaşımının dayanağı Bankacılık Kanunu. 5411 sayılı Kanun'un 103. maddesi, kamu kurumunda çalışmayanlar arasından Kurul Başkanlığı veya üyeliğine seçilip görevi sona erenlere, yeni bir görev ya da işe başlayana kadar ödeme yapılmasını öngörüyor. Maddenin son fıkrası bu ödemenin 'iki yılı geçemez' olduğunu belirtiyor. Kavcıoğlu 11 Kasım'da, BDDK ve kendisiyle ilgili iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini açıklamıştı. Yeni bir göreve başlamazsa iki yıla kadar ödeme almaya devam edebilecek.

Emsal de var: eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023'te göreve gelip 3 Şubat 2024'te ayrıldıktan sonra, yaklaşık sekiz aylık görev süresine rağmen iki yıl boyunca ödeme almıştı.

Asıl dikkat çeken kısım ise yargılama masrafları. Kısadalga'nın aktardığına göre Bankacılık Kanunu'nun 104. maddesi, kurul başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı soruşturma ve kovuşturmalarında avukat desteğini kapsıyor. İlgilinin talebi üzerine vekâlet sözleşmesiyle görevlendirilecek avukatın ücreti ile dava giderleri BDDK bütçesinden ödeniyor. Görevden ayrılmış kişiler de bu düzenlemenin dışında kalmıyor. Avukatlık ücreti, Türkiye Barolar Birliği asgari ücret tarifesindeki tutarın 15 katını aşamıyor. 3 Kasım 2026'da yürürlüğe giren tarifede asliye ceza davaları için 62 bin lira, ağır ceza davaları için 86 bin lira esas alındığından üst sınır asliye cezada 930 bin lira, ağır cezada 1 milyon 290 bin lira oluyor.

Kavcıoğlu için bu hükmün devreye girip girmeyeceği, soruşturma izninin verilip verilmeyeceğine bağlı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bankacılık Kanunu'nun 104. maddesi uyarınca Kavcıoğlu'nu da kapsayan toplam beş kişi için izin talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise talebi, Bakanlık Teftiş Kurulu'nun ön incelemesine verdi. Dosyada tutuklu eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın ifadesi öne çıkıyor: Çakmak, Kavcıoğlu'nun Katılımevim'in finansmanı için Pusula fonlarından kaynak aktarılmasını istediğini, kendisinden 6 milyar liralık ek kaynak talep ettiğini söyledi. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen 9 Kasım'da, Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ise 7 Kasım'da tutuklanmıştı.

Bakanlığın izin kararı ise merakla bekleniyor.